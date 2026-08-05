УН упозорава: ИСИС је и даље жив

Аутор:АТВ редакција
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Уједињене нације упозориле су у сриједу да терористичка организација Исламска држава (ИСИС/ДАЕШ) и даље представља озбиљну пријетњу међународном миру и безбједности, упркос континуираним противтерористичким операцијама које су ослабиле њено највише руководство и смањиле способност централизованог управљања операцијама.
Огулџерен Нијазбердијева, шефица Канцеларије подсекретара УН за борбу против тероризма, рекла је Савјету безбједности УН да се Исламска држава наставила прилагођавати у условима све веће децентрализације своје структуре, преноси Анадолија.
Представљајући најновији извјештај генералног секретара УН о пријетњи коју представља Исламска држава, Нијазбердијева је истакла да та организација, упркос међународним напорима, „и даље представља озбиљну пријетњу међународном миру и безбједности“.
Она је навела да су противтерористичке операције ослабиле руководство Исламске државе, али да је организација наставила да се прилагођава новим околностима.
Иако је њена структура све више распршена, Исламска држава остаје отпорна, док су њени огранци повезани заједничком идеологијом, рекла је Нијазбердијева.
Према њеним ријечима, ова терористичка организација наставља да користи нестабилно безбједносно окружење и дуготрајне оружане сукобе.
„Пријетња је данас посебно изражена у дијеловима Африке, нарочито у Сахелу и басену језера Чад, гдје неколико огранака наставља да јача своје капацитете, шири оперативни домет и прилагођава тактику“, рекла је она.
Нијазбердијева се осврнула и на ситуацију у Сирији, наводећи да политичке и безбједносне промјене у тој земљи настављају да обликују окружење у којем се терористичка пријетња развија.
Затварање кампа Ал Хол на сјеверу Сирије у фебруару такође је изазвало забринутост за безбједност јер, како је навела, није познато гдје се налазе хиљаде људи који су у њему боравили.
„То додатно наглашава позив генералног секретара на безбједну, добровољну и достојанствену репатријацију, спроведену у складу са међународним правом“, рекла је Нијазбердијева.
Говорећи о Ираку, она је навела да је континуирани противтерористички притисак значајно ограничио способности Исламске државе, али је нагласила потребу да се остварени резултати учврсте јачањем институција и правосуђа, као и програмима рехабилитације и реинтеграције.
Упозорила је и да Исламска држава и њени огранци све више користе вјештачку интелигенцију, шифроване комуникације, дигиталне платформе, виртуелну имовину и системе беспилотних летјелица.
„Пријетња коју представља Исламска држава наставиће да се развија. Наш колективни одговор мора се развијати упоредо с њом“, поручила је Нијазбердијева.
Замјеница извршног директора Извршног директората Комитета УН за борбу против тероризма (ЦТЕД) Кармен Кантор рекла је Савјету безбједности да су Исламска држава и њени огранци остали отпорни и прилагодљиви упркос континуираном противтерористичком притиску.
Она је истакла да Африка и даље сноси несразмјерно велики дио посљедица активности ове терористичке организације, док развој ситуације у Ираку и Сирији указује на потребу за сталном будношћу.
Канторова је указала и на затварање кампа Ал Хол, наводећи да је тиме додатно наглашена сложеност рјешавања статуса бивших припадника Исламске државе и чланова њихових породица.
Упозорила је да нове технологије мијењају природу терористичке пријетње, јер терористичке организације користе друштвене мреже, шифроване поруке, платформе за видео-игре и алате засноване на вјештачкој интелигенцији за ширење пропаганде, регрутовање, прикупљање новца и спровођење операција.
„Пропаганда више није само средство за обликовање наратива. Она је постала оперативни покретач који терористичким организацијама помаже да регрутују присталице, мобилишу ресурсе и прошире свој домет преко граница“, рекла је Канторова.
Она је истакла да се, како је наведено и у извјештају генералног секретара УН, пријетња коју представља Исламска држава није повукла.
„Она се распршила и прилагодила различитим околностима“, рекла је Канторова.
Само континуираном међународном сарадњом и свеобухватним приступом међународна заједница може ефикасно да се супротстави пријетњи коју представљају Исламска држава и њени огранци, закључила је она.
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