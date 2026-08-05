Борба Арсенала и Реал Мадрида око Винисијуса

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Реал Мадрид понудио је Винисијусу Жуниору побољшане услове у новом уговору како би задржао бразилског фудбалера на стадиону "Сантјаго Бернабеу", пренијели су шпански и енглески медији.
Двадесетшестогодишњи крилни нападач налази се у посљедњој години актуелног уговора, а посљедњих недјеља за његове услуге интересовање је показао Арсенал.
Како преноси Би Би Си (BBC), преговори између Винисијуса и Реала раније су били у застоју, али је мадридски клуб сада изашао са новом понудом. Бразилац је, према доступним информацијама, задовољан побољшаним условима, док у Реалу чекају његов коначан одговор.
Уколико Винисијус одбије продужење сарадње, Арсенал је спреман да интензивира напоре и крене у реализацију трансфера.
Винисијус је један од кључних играча Реал Мадрида посљедњих сезона, а са клубом је освојио бројне трофеје, укључујући Лигу шампиона и титуле првака Шпаније.
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