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Борба Арсенала и Реал Мадрида око Винисијуса

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 22:34

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Винисијус на мечу против Бајерна
Фото: Tanjug / AP / Lennart Preiss

Фудбалски клуб Реал Мадрид понудио је Винисијусу Жуниору побољшане услове у новом уговору како би задржао бразилског фудбалера на стадиону "Сантјаго Бернабеу", пренијели су шпански и енглески медији.

Двадесетшестогодишњи крилни нападач налази се у посљедњој години актуелног уговора, а посљедњих недјеља за његове услуге интересовање је показао Арсенал.

Како преноси Би Би Си (BBC), преговори између Винисијуса и Реала раније су били у застоју, али је мадридски клуб сада изашао са новом понудом. Бразилац је, према доступним информацијама, задовољан побољшаним условима, док у Реалу чекају његов коначан одговор.

Уколико Винисијус одбије продужење сарадње, Арсенал је спреман да интензивира напоре и крене у реализацију трансфера.

Винисијус је један од кључних играча Реал Мадрида посљедњих сезона, а са клубом је освојио бројне трофеје, укључујући Лигу шампиона и титуле првака Шпаније.

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Тагови :

Винисијус Жуниор

Реал Мадрид

Арсенал

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