Ватра се приближила кућама у требињском селу Пољице Петрово

Аутор:АТВ редакција
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Ватра се приближила кућама и угрозила домаћинства у селу Пољице Петрово, потврдио је ово за РТРС командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње Дејан Кашиковић.
Ватра је пришла и селу Марићи.
- Све расположиве снаге ватрогасне јединице су ангажоване, а на терену су и мјештани. Гашење пожара отежавају изузетно неприступачан терен и налети вјетра - навео је Кашиковић.
Репортер РТРС јавља да тренутно куће нису угрожене, али да гашење отежава јак вјетар. На терену је око 40 ватрогасаца и мјештана. Циљ је да се ватра одбије што даље од кућа. Ватрогасци остају на терену цијелу ноћ.
Ујутру од шест часова дејствоваће поново хеликоптер Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске.
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