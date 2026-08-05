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Ватра се приближила кућама у требињском селу Пољице Петрово

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 22:32

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Требиње пожар
Фото: RTRS

Ватра се приближила кућама и угрозила домаћинства у селу Пољице Петрово, потврдио је ово за РТРС командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње Дејан Кашиковић.

Ватра је пришла и селу Марићи.

- Све расположиве снаге ватрогасне јединице су ангажоване, а на терену су и мјештани. Гашење пожара отежавају изузетно неприступачан терен и налети вјетра - навео је Кашиковић.

Репортер РТРС јавља да тренутно куће нису угрожене, али да гашење отежава јак вјетар. На терену је око 40 ватрогасаца и мјештана. Циљ је да се ватра одбије што даље од кућа. Ватрогасци остају на терену цијелу ноћ.

Ујутру од шест часова дејствоваће поново хеликоптер Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске.

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Подијели:

Тагови :

Требиње

Дејан Кашиковић

Ватрогасци

ватра

Пољице Петрово

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