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Успостављен саобраћај на бијељинској обилазници, ватрогасци остају дежурати

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 20:24

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Ватрогасци Бијељина гашење пожара
Фото: InfoBijeljina

На бијељинској обилазници успостављен је саобраћај који је био потпуно обустављен због пожара ниског растиња који је захватио велику површину са обје стране пута, речено је у полицији.

У гашењу пожара учествовало је двадесетак ватрогасаца са седам возила.

Због опасности да вјетар поново разбукта ватру, на терену ће остати да дежура једно ватрогасно возило.

Подсјетимо, након избијања пожара, густи дим је био видљив из више бијељинских насеља.

Апел грађанима

Бијељински ватрогасци су апеловали на грађане да се стрпе још пар дана, односно да ништа не пале на отвореном, због врелине која влада напољу.

"Овдје у овом случају нема неке штете, али може се десити горе", истакао је за ИнфоБијељину Миле Спасојевић, старјешина Територијалне ватрогасно - спасилачке јединице те додао да су у помоћ ватрогасцима дошле и двије цистерне бијељинског "Комуналца".

Према његовим ријечима, узрок пожара није познат.

И Горска служба спасавања Бијељина је прискочила у помоћ на гашењу пожара.

"Када смо видјели да букти пожар надомак депоније и града, позвали смо ватрогасце и ставили се на располагање. Нас пет је дошло са ватрогасцима, заједно са представницима 'Комуналца', да помогнемо у гашењу пожара", рекао је за ИнфоБијељину Ненад Јовановић, испред Горске служба спасавања Бијељина, који је такође апеловао на грађане да се суздрже од паљења ватре на отвореном простору.

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Тагови :

Бијељина

пожар

Ватрогасци

Обилазница

саобраћај

ватра

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