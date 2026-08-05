Није усвојен извјештај о раду градоначелника - троши више него што има

Аутор:Сања Трифковић
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Да објасни како је радио и да ли је поступао по закону, Љубиша Петровић се данас пред одборницима појавио није.
Са њим и без њега математика не лаже- потрошио је 15 милиона КМ ван буџетског оквира за прошлу годину, од чега више од 11 милиона за плате запослених у Градској управи. Извршио је више од 80 реалокација, а 40 већ у прва три мјесеца ове године. На реду је кредит.
"Ми ћемо да се кредитно задужимо 10 милиона КМ да реконструишемо улице, а 11 милиона КМ је само у једној години отишло на прекомјеран број запослених у Градској управи. Та бројка је, заједно са осталим нижебуџетским корисницима, готово 1.000 радника", рекао је шеф Клуба одборника СНСД у Скупштини града Бијељина, Александар Остојић.
Пред одборницима Петровића је правдао савјетник и менаџер града, углавном се „хватајући“ за споредне ствари док је суштина изостала. Други град у РС све више корача ка листи други али отпозади, многи то приписују нежељи градоначелника да ради заједно са државним институцијама. Савјетници тврде супротно.
„Ту смо слушали неке коментаре који немају директне везе са радом Градске управе, ту смо слушали о неким тапшањима, неким позивима на кафу које је премијер Минић упућивао приликом доласка у Бијељину. Наш је став да сарадња мора бити институционална ту смо истакли кључно да је град Бијељина увијек био отворен за сарадњу“, рекао је савјетник градоначелника Бијељине Радослав Остојић.
Да је град у проблему показује и чињеница да је само за судске спорове потрошио 3,6 милиона KМ. Не смањује се ни прекомјеран број запослених у Градској управи, него је све већи.Указује ли ко Љубиши Петровићу да ради како не треба питају се у Скупштини града?
„Што се тиче консолидованог извјештаја примјећене су бројне нерегуларности у буџету града Бијељина и такође у неизмиреним обавезама из претходног периода које прелазе преко 15 милиона, оно што смо се овдје сви јасно и гласно запитали јесте да ли ико од људи који ради у Одјељењу за финансије указује градоначелнику на бројне неправилности које које имају у тим извјештајима односно у самом том раду'“, рекла је предсједник Скупштине града Бијељина, Жељана Арсеновић.
Неке од 63 тачке дневног реда колико се нашло на данашњој сједници , а које су усвојене су и давање сагласности на допуну цјеновника комуналних услуга и прикупљања и одвожења комуналног отпада, тако да се уводи фиксни, обавезни дио цијене. Није усвојен извјештај ни план рада Градске топлане. Судећи по ријечима представнике, већ сада је сасвим извјесно да се за гријање Семберци почну сналазити на друге начине.
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