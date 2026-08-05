Масовна пуцњава у САД: Убијено више особа у Сјеверној Каролини

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Више особа је убијено, а најмање једна је хоспитализована у масовној пуцњави у месту Проспект Хил у америчкој савезној држави Северна Каролина.
Државни истражни биро Сјеверне Каролине саопштио је да је канцеларија шерифа округа Касвел затражила помоћ "у вези са раном јутарњом масовном пуцњавом на Брукс роуду у Проспект Хилу, у Сјеверној Каролини".
Званичник округа Касвел касније је рекао телевизији WGHP да је више људи убијено у инциденту за који се вјерује да је био изолован.
Најмање једна особа је хоспитализована, а осумњичени још није идентификован, додао је званичник.
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"Овај догађај се догодио око 8.30 часова ујутру. Заменици шерифа округа Касвел и патрола аутопутева Сјеверне Каролине одмах су реаговали", наводи се у ранијој објави државног бироа на Фејсбуку.
"У овом тренутку не постоји опасност за ширу јавност", саопштено је у ранијој поруци. "Канцеларија шерифа округа Касвел ради на прикупљању чињеница о случају"
(Курир)
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