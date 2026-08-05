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Трамп: Вашингтон водио цјелодневне преговоре са Техераном

05.08.2026 18:38

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Предсједник Доналд Трамп говори у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону, у петак, 24. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је делегација САД водила цјелодневне преговоре са иранском делегацијом, оцијенивши разговоре позитивно, али је истовремено запријетио оштрим мјерама уколико не буде постигнут споразум са Техераном.

"Имали смо цјелодневне преговоре. Веома сам задовољан досадашњим напретком", рекао је Трамп за телевизију "Фокс њуз".

Он је најавио да ће Ормуски мореуз врло брзо бити отворен, упозоривши Техеран на озбиљне посљедице уколико се опет удаље из преговора, преноси Срна.

"Ако поново одустану, биће веома жестоко погођени", поручио је Трамп.

Катарски посредници у преговорима саопштили су јуче да остварују напредак у настојањима да се оконча рат са Ираном, упркос негирању Техерана да су преговори у току.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

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