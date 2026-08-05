Милиони за центар и нова правила за паркинг у Бањалуци

Аутор:Лана Остојић
Коментари:0
Бањалучки одборници дали су зелено свјетло кредитном задужењу од 18 милиона марака за реконструкцију централне пјешачке зоне, Господске улице, простора испред Музеја савремене умјетности Републике Српске и парка Петар Кочић.
„То је туристичка прича, потенцијал, то је дневни боравак Бањалуке. Али се ради комплетна обнова, реконструкција и изградња свих дотрајалих водоводних, азбестних, канализационих, оборинских, свих других система у дијелу потеза Алеја Светог Саве – Народно позориште – Српска улица“, рекао је градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић.
Док се планирају милионска улагања у централну зону, мјештани приградских насеља већ седмицама живе под рестрикцијама воде.
„Ми данас причамо о кредиту, о наплати паркинга, о другим наплатама накнада, а не причамо о оном што заиста мучи грађане. Ми се у овом моменту налазимо у једној ванредној ситуацији, јер су температуре јако високе, а велики број насеља нема воде“, рекла је одборница Народног фронта, Дијана Јешић.
На дневном реду нашла се и нова Одлука о наплати паркинга. Уставни суд Републике Српске раније је утврдио да досадашња одлука није била у складу са Уставом, јер тај посао Град мора да повјери или јавном комуналном предузећу или другим привредним субјектима.
„Десило се то да је било потребно да сагласност на цијене – сагласност да Скупштина, а не да градоначелник сам доноси одређене цијене. Ево припремљена је одлука гдје ће се цијене које су на истом нивоу какве су биле и до сада“, рекла је градски менаџер, Мирна Савић Бањац.
„Ми ћемо инсистирати да сам градоначелник изађе и каже да је ова одлука у складу са Уставом. Ми смо инсистирали да се оснује ново јавно предузеће како је Уставни суд наложио, али опет – Уставни суд и свака одлука коју донесе – можете да тумачите на овај или онај начин. Овдје је највећа одговорност на самом градоначелнику који обавља најодговорнију позицију у граду“, рекао је одборник СНСД-а Богољуб Зељковић.
Да ове одлуке нису приоритет док дио грађана живи без воде сагласан је и предсједник Скупштине града.
„Ми да смо се борили против њега на начин да причамо и сваки пут нешто заустављамо – ми би и данас били оптуживани као људи који су спремни да, тобоже, зауставе било какав развој у граду Бањалуци – зато смо и подржали“, рекао је предсједник Скупштине града Бањалука, Љубо Нинковић, те додао:
„Наплата паркинга и даље није ријешена у складу са Уставом. Дакле, јасно је да по Закону о комуналним дјелатностима ГУ, односно одјељење – не могу вршити никакву наплату комуналне услуге и то ће сигурно пасти на Уставном суду, али немојте више да будемо ми ти који коче“.
Одборници су усвојили и Одлуку о обједињеној наплати комуналних услуга. Циљ је да грађани више комуналних обавеза плаћају једним рачуном. Саопштено је и да водоводни систем Туњице 1 и 2 овог викенда улази у фазу тестирања и пуштања у рад, као и да је прибављена употребна дозвола за вртић у Новоселији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
01
22
51
22
44
22
34
22
32
Тренутно на програму