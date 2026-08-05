Бурна расправа о паркингу у Бањалуци: Доплатна карта 20 КМ!

Аутор:Марија Милановић
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Проблеми са паркингом у Бањалуци не престају. Након неуставног Правилника на ред је дошла и доплатна карта у износу од 20 КМ, за коју одборници тврде да није у складу са законом.
На данашњој ванредној сједници Скупштине града Бањалука, повела се оштра расправа међу одборницима, гдје су се у једном тренутку усагласили и одборници скупштинске већине, али и опозиције.
Наиме, на приједлог Града у коме се наставља наплаћивање паркинга по досадашњим цијенама, али би се за доплатну карту посебно издвајало до 20 КМ, што би наплаћивао Град те није дефинисано на који начин и зашто, а на шта је упозорила и одборница Народног фронта Дијана Јешић.
Одборници СНСД-а Драган Лукач и Богољуб Зељковић такође су се ухватили у коштац с новим приједлогом, те су поручили и поред тврдњи предлагача да је одлука усклађена са ставовима Уставног суда Републике Српске, да би поједини чланови могли поново бити оспорени пред судом, као што је то био случај са Правилником градоначелника Драшка Станивуковића.
Шеф Клуба одборника СНСД-а Драган Лукач нагласио је да су проблеми са паркингом у Бањалуци почели оног тренутка када је градоначелник донио неуставан Правилник, а који је, подсјећамо, Уставни суд Републике Српске утврдио је да је неуставан правилник у вези са измјенама паркинг-зона и поскупљењем паркинга који је донио градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Уставни суд је утврдио да Правилник о условима, начину коришћења, организацији, начину наплате и контроле паркирања на јавним паркиралиштима на подручју Бањалуке на којима је уведена наплата паркинга, није у сагласности са Уставом Српске, Законом о локалној самоуправи и Законом о комуналним дјелатностима.
У поступку доношења овог правилника градоначелник Бањалуке није прибавио сагласност Скупштине града Бањалука на цијену комуналне услуге паркинга на јавним паркиралиштима на подручју града, а на шта је био обавезан сходно одредбама Закона о локалној самоуправи и Закона о комуналним дјелатностима, саопштено је из Уставног суда.
„Градоначелник је узео себи за право да сам донесе правилник, формира цјеновник и подигне цијене. Тај акт није био у његовој надлежности и пао је пред Уставним судом“, подсјетио је Лукач на данашњој сједници.
Лукач се такође осврнуо и на доплатну карту те је оцијенио као најспорнију у поменутом приједлогу јер како каже, Град је може називати како хоће, али то је „заобилажење“.
„Закон је јасно рекао ко изриче казну и на који начин. Ова скупштина не може заобилазити законе које је донијела Народна скупштина“, казао је Лукач.
Одборница Народног фронта Дијана Јешић нагласила је да је у одлуци споран члан 4 на основу ког Град Бањалука обавља наплату паркинга путем надлежног одјељења.
Она се обратила надлежнима Града ријечима да је Суд казао да Град преко својих одјељења не може обављати и наплаћивати комуналну дјелатност, већ је за то потребно предузеће.
„Константно покушавате пронаћи било који други начин, само да не оснујете предузеће. У Зворнику су након одлуке суда скинули табле и обуставили наплату, док у Бањалуци табле и даље стоје, а људи не знају да ли треба да плате. Константно збуњујете грађане“, казала је Јешићева.
Јешићева се усагласила и са Лукачем када је ријеч о доплатним картама и овлаштењу Комуналне полиције те наплати дуговања.
„Прекршаји и казне могу се прописивати искључиво законом. Доплатну карту можете назвати како желите, али када од грађанина тражите 20 КМ, то је санкција“, рекла је Јешићева.
Оцијенила је да би одлука могла бити усвојена само како би Град неколико мјесеци наплаћивао паркинг, до нове одлуке Уставног суда.
Јешићева је упозорила да је цијела одлука спорна због члана 4. те је као таква неуставна и питање је тренутка када ће је неко у будућности оспорити.
Одборник СНСД-а Богољуб Зељковић нагласио је да се паркинг треба наплаћивати, али да се проблеми рјешавају законски те је подсјетио на иницијативу из 2025. године за оснивање јавног предузећа.
„Није нормално да се паркинг у граду не наплаћује. Али није нормално ни да се наплаћује на основу аката који нису у складу са законом“, рекао је Зељковић.
Зељковић је затражио од градоначелника и надлежног одјељења да у овом случају преузму одговорност за наплату паркинга сходно приједлогу, који су ставили пред одборнике.
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