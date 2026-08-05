Одбор за уставна питања: Српска ће инсистирати на поништавању одлука високог представника

Аутор:АТВ редакција
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Одбор за уставна питања НСРС усвојио је, на приједлог предсједника Одбора и НСРС Ненада Стевандића, Закључак у којем се наводи да ће Република Српска инсистирати на поништавању свих одлука високог представника у БиХ гдје не постоји претходна сагласност Републике Српске и гдје је омогућена легализација и наметање прегласавања као апсолутно негирање изворних дејтонских принципа који се заснивају на сагласности ентитета и народа, а што је био принцип рада високог представника у БиХ и Уставног суда БиХ.
Одбор за уставна питања Народне скупштине на данашњој сједници разматрао је Захтјев за рјешавање уставноправног спора у предмету, број У-17/26, пред Уставним судом БиХ и због изузетног значаја овог предмета који се односи на битна национална, културна и историјска питања, дефинисао нацрт одговора који ће бити дорађен након консултација са надлежним институцијама Републике Српске и БиХ.
Ријеч је о предмету који је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић поднио Уставном суду БиХ везано за рјешавање уставноправног спора, уз образложење да је доношење аката везаних за именовање чланова Комисије за очување националних споменика БиХ "неуставни упад у уставноправне надлежности БиХ".
- Одбор истиче да је Народна скупштина Републике Српске 7. јула 2026. на Четрдесетој посебној сједници двотрећинском већином потврдила Изјаву члана Предсједништва БиХ из Републике Српске Жељке Цвијановић о проглашењу Одлуке Предсједништва БиХ о именовању Комисије за очување националних споменика веома штетном по виталне интересе Републике Српске чиме је Народна скупштина изнијела свој став о овом питању који је непромјењив - наводи се у саопштењу.
Одбор за уставна питања наводи да Изјава да је нека одлука Предсједништва БиХ веома штетна по виталне интересе ентитета са чије је територије изабран члан Предсједништва БиХ, као и потврђивање такве изјаве од стране Народне скупштине Републике Српске, нису дио неке засебне процедуре у односу на процедуру у којој се доноси оспорена одлука, већ чине дио једне јединствене процедуре регулисане истом одредбом Устава.
Одбор за уставна питања утврдио је одговор Вијећу за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске у вези са Законом о допунама Кривичног законика Републике Српске поводом захтјева Клуба делегата из реда бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у том закону.
Одбор сматра да Захтјев Клуба делегата из реда бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске којим се оспорава Закон о допунама Кривичног законика Републике Српске, није утемељен на Уставу Републике Српске и да у конкретном случају није повређен витални национални интерес нити једног конститутивног народа.
Одбор истиче да је оспорени закон донесен у складу са Уставом Републике Српске, а уставни основ за његово доношење садржан је управо у члану 10. Устава према којем су грађани Републике Српске, између осталог, равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту људских права и слобода.
Предметним законом се уводе два нова кривична дјела – јавно промовисање и величање усташтва и усташке идеологије Независне Државе Хрватске и јавно истицање и промовисање застава и симбола Армије Републике Босне и Херцеговине и то у циљу јачања заштите друштва од ширења идеологије која промовише мржњу и нетрпељивост и у том смислу заштите уставног поретка и јавног реда и мира.
Одбор истиче да оспорена норма санкционише искључиво чињење појединца који прекрши прописану забрану, без обзира на националну припадност и њом није таргетиран бошњачки народ као колективитет. Наведена забрана је универзална, дјелује према свима и нема дискриминаторски карактер већ подједнако третира све грађане Републике Српске
Одбор за уставна питања утврдио је одговор Вијећу за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске и на Захтјев за заштиту виталног националног интереса Клуба делегата из реда бошњачког народа који сматра да је Законом о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности повређен витални национални интерес бошњачког народа.
Одбор сматра да поднесени захтјев за заштиту виталног националног интереса није утемељен на Уставу Републике Српске, те да витални национални интерес, дефинисан Уставом Републике Српске, није повријеђен.
Предметни закон донесен је у складу са Уставом Републике Српксе, а уставни основ за његово доношење, садржан је: у члану 59. Устава, у члану 61. став 1. Устава те у члану 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске којим је прописано да Народна скупштина доноси законе.
Одбор наводи да Законом није забрањено другим народима да на својим гробљима и спомен-обиљежјима користе своје националне традиционалне и вјерске симболе и натписе, док се забрана кориштења симбола који промовишу и величају идеологију Независне Државе Хрватске и усташку, нацистичку и фашистичку идеологију свакако не може посматрати као повреда националног интереса било којег народа. Величање и релативизација таквих идеологија је питање поштовања темељних цивилизацијских вриједности, људског достојанства, равноправности, антифашизма и владавине права.
Одбор за уставна питања Народне скупштине Репубике Српске утврдио је одговор у предмету У-13/26 који је предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Кемал Адемовић доставио Уставном суду БиХ везано за покретање поступка за оцјењивање уставности Закона о електронској идентификацији, услугама повјерења у електронском пословању и електронском документу Републике Српске, са приједлогом за доношење привремене мјере.
Одбор сматра да наводи у овом предмету нису основани, да је предмет допустив једино у погледу подносиоца, док је мериторно неоснован, те да га због погрешног тумачења Устава БиХ и одредби самог Закона Уставни суд треба у цјелости одбити, као и захтјев за доношење привремене мјере.
Одбор је одговорио и на допис Радио телевизије Републике Српске везано за извршни поступак који се пред Окружним привредним судом у Бањалуци води по приједлогу тражиоца извршења Радиотелевизије БиХ ради принудне наплате на новчаним средствима са рачуна извршеника ЈП Радио-телевизије Републике Српске.
У одговору на допис РТРС-а Одбор је навео да су посљедице овог извршног поступка, проузроковане принудном наплатом на новчаним средствима са рачуна извршеника ЈП РТРС, несразмјерно и ненадокнадиво штетне по јавни интерес свих грађана Републике Српске да имају оперативан јавни сервис чиме је угрожено и њихово право на информисање.
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