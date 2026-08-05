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Сраман инцидент у Хрватској: Запаљена застава Србије

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 14:43

Коментари:

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Сраман инцидент у Хрватској: Запаљена застава Србије

Уочи обиљежавања годишњице операције Олуја, двије особе су запалиле заставу Србије на надвожњаку код Оточца!

На снимку који је пренио портал "Индекс" виде двије особе обучене у црно, с прекривеним главама, које су се попеле на ограду надвожњака.

На њу су поставиле српску заставу, а потом је запалиле.

Поред је постављен и транспарент на којем пише: "Хвала им на свему, слободни смо људи, Олуја '95".

Хрватска полиција се до закључења овог текста није оглашавала о инциденту.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Запаљена застава Србије

Хрватска

Олуја

Акција Олуја

Коментари (1)

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