Сраман инцидент у Хрватској: Запаљена застава Србије

Аутор:АТВ редакција
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Уочи обиљежавања годишњице операције Олуја, двије особе су запалиле заставу Србије на надвожњаку код Оточца!
На снимку који је пренио портал "Индекс" виде двије особе обучене у црно, с прекривеним главама, које су се попеле на ограду надвожњака.
На њу су поставиле српску заставу, а потом је запалиле.
Поред је постављен и транспарент на којем пише: "Хвала им на свему, слободни смо људи, Олуја '95".
Хрватска полиција се до закључења овог текста није оглашавала о инциденту.
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