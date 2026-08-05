Сраман инцидент у Хрватској: Запаљена застава Србије

На снимку који је пренио портал "Индекс" виде двије особе обучене у црно, с прекривеним главама, које су се попеле на ограду надвожњака.

На њу су поставиле српску заставу, а потом је запалиле.

Поред је постављен и транспарент на којем пише: "Хвала им на свему, слободни смо људи, Олуја '95".

Хрватска полиција се до закључења овог текста није оглашавала о инциденту.