Вучић: У БиХ сам дошао само са својим обезбjеђењем, Хелез изрекао неистину

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић одбацио је данас оптужбе министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза да се у тој земљи налазе непријављене наоружане групе и истакао да је ријеч о лажима и да је у посјету БиХ дошао само са својим личним обезбјеђењем, неколико момака припадника Кобри.
Вучић је, за ТВ Пинк, на питање да прокоментарише тврдње Хелеза да су наоружани мушкарци из Србије лоцирани у БиХ и да су наводно побегли, нагласио да у тим наводима нема нимало истине и да се ради о припадницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
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- Ви знате каква је то лаж. Ниједног човјека нема из Србије. И зато је ућутао. Дирекција полиције њихова им је одговарала. Нигде ниједног човјека из Србије нема. Ниједног. Ти са квадовима су били припадници МУП-а Републике Српске. То је њихов однос надлежности. Све што је написао је слагао. Тешко му је било да поднесе што сам дошао у његово Бугојно, али и моје Бугојно - рекао је Вучић.
Додао је да неће никога да пита за дозволу да иде на своје огњиште.
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- Ја нећу да питам никога за дозволу да идем на своје огњиште. Тешко му је што је лагао о Сарајево сафарију, па што ме не ухапси? Што ме лажове не ухапси? Двије године лажеш о Сарајево Сафарију. Сад ти је тешко пало што су моја отворена врата била већа од твоје капије да приме све добре људе који су хтели да дођу на чашицу разговора. А дошао сам вам на ноге, што ме нисте ухапсили - рекао је Вучић.
Објаснио је да је у БиХ дошао са неколико пропадника Кобри и да је то познато властима те земље.
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"Имао сам свега неколико момака из Кобри који су са мном, и то је моје једино обезбеђење. Ово су били припадници, ваљда, САЈ-а из Републике Српске. И они то знају све. Знају то њихови људи из Дирекције полиције. Нјихови момци су били добри, фер, професионално обавили посао. Видели сте, угостио сам их синоћ у свом дворишту, у својој кући. Не само понудио, већ и послужио храном, пићем, све. Ниједну примедбу нисам имао", нагласио је Вучић.
Навео је да неки не могу да поднесу да постоје људи који се не плаше, имају своју идеју и који говоре истину и додао да му је жао што бошњачко руководство никада није прихватало руку пријатељства.
- Увијек су желели да проводе план дехуманизације, лажи, и по истом принципу - ако се сјећате, када су ме линчовали у Сребреници, гдје сам погнуо главу пред њиховим жртвама. Кренули су да ме убију и да ме линчују, никада истрагу нису провели, а онда су истим триковима, и поново уз помоћ Београда, Подгорице, Загреба и свих других разних кругова, измишљали причу - навео је Вучић.
Како је рекао, страни центри моћи су чудо, и кроз пуну контролу регионалних центара моћи и оних које неки лажно називају "српским полицентричним" мјестима, су све време радили против њега.
- И још нису успели да ме побједе. Још нису успели једног чија им је глава једина мета, зато што знају: не да сам ја јак што имам мишиће или што имам оружје, не. Што знају да у мојој глави и у мом срцу има толико и знања и искуства, али и љубави према свом народу, да ниједна превара не може да им прође. Читам их као буквар, а и као дјечак сам одлично читао буквар - рекао је Вучић.
Вучић се дотакао и политичких актера у Србији и региону, наводећи да напади на њега добијају подршку са различитих страна политичког спектра.
- И на све то, када добијете све те отворене и огољене србомрзце попут Зукана Хелеза и тако даље, увијек ћете да добијете подршку, знате од кога? Не само ови ЗЛФ, студенти и тако даље који су огољени антисрпски, увек ћете да добијете од Мила Ломпара, лажних националиста...Исто то ће да вам кажу, само мало увијеније. И тобож из другог угла, али суштина је иста - навео је Вучић.
Подсетио је да ће се повући са позиције председника Србије и да му је циљ да народу да до знања на који начин се врше обмане како би их избегао у будућности.
- Е, то су те преваре и ти трикови, и ово више не говорим због себе. Ја више да будем предјседник Србије не могу. Дакле, ускоро подносим оставку. Суштина је у томе да овај народ мора да разуме да такве преваре и замке мора да избјегне у будућности - закључио је Вучић.
Министар одбране у Савјету минситара Зукан Хелез изјавио је раније данас да нико од страних званичника, па ни предсједник Србије Александар Вучић, нема право да доводи "непријављене наоружане групе" у БиХ и заобилази процедуре које се односе на обезбјеђење страних званичника у тој земљи.
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