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Вучић: Нећемо дозволити да више икада буде "Олује" и погрома српског народа

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 21:42

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Вучић: Нећемо дозволити да више икада буде "Олује" и погрома српског народа
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Нећемо дозволити да више икада буде "Олује" и погрома српског народа, рекао је предсједник Србије Александар Вучић током централног обиљежавања страдања Срба у злочиначкој акцији "Олуја" у Мркоњић Граду.

- Невенка Добрић је девет мјесеци носила свог Синишу. Родила га, дојила, одгајала, учила и васпитавала. Оне анђеоске очи зликовци су угасили. Никада никоме нису рекли за Синишине очи. Никада никоме нису рекли за сузе његове мајке, славећи то као велику побједу. Очекујући да ваљда и ми Срби треба да се усагласимо са њима.

Вучић је поручио да му је било тешко говорити на оваквом мјесту.

- Убијали су нам људе, и ма колико они убијали, увијек смо ми криви. Протјерају нам 250.000 људи и опет су Срби криви. Не они, већ искључиво и ми. И у том погрому над истином насјели су и многи Срби, јер кривац је увијек у Београду. Таква нам је била судбина и послије Првог свјетског рата. 29 одсто од укупног броја становника Србија је изгубила у том рату. Помогла онима који су их нападали, да изборе своје слободу, ни хвала нам нису рекли. У другом свјетском рату убијали су нас 100 за једнога. Заборављају многи да је јединио Београд као главни град у Краљевини Југославији био бомбардован, а у Загребу цвијећем дочекали нацисте и фашисте - додао је Вучић.

Подсјетио је да су хрватске власти забраниле да оде у Јасеновац.

- Али нисам се надао да ће то у тишини да прође у цијелој Европи. Сви ћуте, нисам у питању ја, већ истина о Јасеновцу. У Загребу имате 100 текстова на 40 дана како је то био мит, како су бројеви лажни и да је то био само радни логор. Обмањују цијели свијет и мисле да то могу да раде довијека. Јесте ли видјели икога из Загреба да је положио цвијеће на неко српско стратиште. У Јасеновцу нам се ругају, носе шаховницу на вијенцу. Осим ријетких Хрвата, тамо су страдали Срби, Јевреји и Роми, а највише Срби - поручио је Вучић.

Говорим посљедњи пут као предсједник Србије, и извињавам се свим Крајишницима, што су патили и напустили своја огњишта, нагласио је Вучић.

- Морамо војно да оснажимо, јер би прегазили и Србију и Српску да нисмо јачали нашу војску. Нећемо дозволити да више икада буде "Олује" и било каквог погрома српског народа. Нећемо чекати, нити се склањати и тражити изговор да оставимо свој народ на цједилу - рекао је Вучић.

(РТРС)

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Тагови :

Александар Вучић

Акција Олуја

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