Познати пекар ипак убијен, доносимо снимак хапшења

Аутор:АТВ редакција
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Обдукција тијела Радивоја Г. (73) и истрага Вишег јавног тужилаштва у Београду показале су да је у случају познатог пекара са Карабурме ријеч о бруталном, насилном злочину. Полиција је након интензивне потраге на територији Суботице ухапсила троје осумњичених: М. Ђ. (40), М. С. (32) и М. К. (31). Захваљујући акцији МУП-а, разоткривен је језив план ове групе, у којем је сваки од осумњичених имао прецизно подијељену улогу
Главне улоге у самом извршењу овог стравичног убиства имали су М. Ђ. (40) и М. С. (32). Сумња се да су њих двоје увече 2. августа дошли у стан Радивоја Г. на Карабурми.
Тада је отпочела његова вишесатна агонија. Осумњичени су несрећног човјека скинули голог, везали му руке и ноге, а у уста му ставили тканину како не би могао да зове помоћ. Сумња се да су га мучили, а потом и усмртили тако што су га угушили тканином.
Након што су жртву оставили без свијести, М. Ђ. и М. С. су претражили стан, отворили сеф и из њега однијели за сада неутврђену количину новца и друге вриједне предмете.
Док су М. Ђ. и М. С. унутар стана мучили и пљачкали пекара, најмлађа међу њима, М. К. (31), имала је задатак да обезбиједи несметан ток њиховог крвавог пира.
Њена улога била је да осматра улаз у зграду.
Она је стајала испред са јасном намјером да своје саучеснике на вријеме упозори уколико се на вратима или у ходнику појави неко од станара или пролазника.
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Њен задатак био је кључан како пљачкаши не би били ухваћени на дјелу.
Након извршеног злочина, тројка је побјегла ка Суботици, гдје су покушали да заварају траг.
Крили су се у једној шупи, а полиција је приликом хапшења морала да користи "овна" како би развалила врата.
Код њих су пронађени докази који их директно повезују са злочином:
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М. Ђ. и М. К. су затечене у аутомобилу марке "Volkswagen", за који се сумња да су га купиле директно од украденог новца.
Остатак украденог новца пронађен је током претреса станова и просторија на адреси на којој га је сакрио трећи осумњичени, М. С., који је новац носио у зеленој кеси
Осумњиченима је одређено полицијско задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву за тешко убиство у саизвршилаштву бити приведени надлежном тужилаштву у Београду.
Медији су првобитно објавили вијест да је пекар преминуо током интимног односа.
(Блиц)
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