Док Европа гори, они се смрзавају

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Снажан антарктички поларни талас захватио је Јужно острво Новог Зеланда. Снијег је стигао до нивоа мора, затворени су путеви, обустављен трајектни саобраћај и поремећен рад школа.
Антарктички поларни талас захватио је у уторак дијелове Јужног острва Новог Зеланда, донијевши снијег до нивоа мора и ледене температуре које су довеле до затварања путева и пореметиле рад школа.
Снијег је прекрио Данидин, други по величини град на Јужном острву, због чега је полиција позвала грађане да не путују осим ако то није неопходно, због пољедице на путевима.
Друштво
Топлотна купола стиже над Балкан: Температура би могла достићи 43 степена
"Полиција је јутрос примила више пријава о саобраћајним незгодама широм Данидина, при чему је неколико возила слетјело са пута. Срећом, није било повријеђених", саопштила је новозеландска полиција на друштвеним мрежама.
Локални медији пренијели су да су скијаши и сноубордери искористили снежне падавине како би се спуштали низ Болдвин улицу у Данидину, која важи за најстрмију стамбену улицу на свијету. Сјеверније, снијег је био видљив чак и на пјешчаној плажи Њу Брајтон у Крајстчерчу.
Снијег је ријетка појава у Данидину, посебно на нивоу мора, иако виши дијелови града током снажних хладних таласа повремено добијају снијежни покривач.
Свијет
У Словачкој забиљежена "најврелија" ноћ у историји
Све аутобуске линије у граду су обустављене, саопштиле су власти, док је трајектни саобраћај између Сјеверног и Јужног острва привремено суспендован због јаког вјетра и високих таласа.
Метеоролошка служба Новог Зеланда (МетСервице) саопштила је да ће хладни талас потрајати још најмање два дана, доносећи снијег или сусњежицу до подручја близу нивоа мора на источној обали Јужног острва.
Прогнозира се да би четвртак ујутру могао донијети најниже температуре ове године у многим дијеловима Новог Зеланда.
(Ројтерс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму