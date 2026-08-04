Топлотна купола стиже над Балкан: Температура би могла достићи 43 степена

Аутор:АТВ редакција
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Снажна топлотна купола шири се према Балкану, а врхунац врућине очекује се у четвртак, када би температура у дијеловима Панонске низије могла достићи 43 степена. БиХ, Хрватску и Србију очекују екстремно топли дани и тропске ноћи, уз повећан ризик по здравље и опасност од пожара.
Снажна топлотна купола, која већ седмицама одржава екстремно високе температуре над дијеловима Европе, шири се према истоку и југоистоку континента. Најтоплији ваздух од сриједе, 5. августа, захватиће Хрватску, БиХ, Србију и Румунију, док се врхунац топлотног таласа на сјеверу Балкана очекује у четвртак.
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У дијеловима Панонске низије температура би могла достићи око 43 степена Целзијуса, док се вриједности између 40 и 42 степена прогнозирају од Мађарске, преко источне Хрватске и сјеверне Србије, до западне Румуније.
Главни покретач овог дуготрајног периода врућине је стабилан систем високог ваздушног притиска изнад централне Европе. Он омогућава доток изузетно топлог и сувог ваздуха из сјеверне Африке, док се ваздух унутар система спушта, сабија и додатно загријава.
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Такозвана топлотна купола (heat dome) понаша се попут поклопца који задржава врућ ваздух изнад истог подручја. Када је овакав атмосферски образац изразито стабилан, екстремно високе температуре могу потрајати данима, па и седмицама, наводи специјализовани метеоролошки портал „Сивир ведер Јуроп“ (Severe Weather Europe).
Језгро најтоплије ваздушне масе у сриједу ће се помјерити преко Хрватске према Србији и Румунији. У четвртак, 6. августа, екстремна врућина захватиће источну Словенију, Хрватску, Мађарску, Словачку, сјеверну Србију, Румунију и дијелове Украјине.
Према актуелним моделима, четвртак би требало да буде најтоплији дан ове седмице за сјеверни Балкан и источну Европу. У петак ће се врућина проширити још јужније, преко већег дијела Балканског полуострва, укључујући Бугарску и Грчку.
Највише дневне температуре од сриједе до четвртка очекују се у сјеверној Италији и Панонској низији. У долини ријеке По температура ће прећи 40 степени, док би у централном дијелу Панонске низије локално могла достићи око 43 степена.
Озбиљност ситуације потврђују и службена упозорења. Хрватски Државни хидрометеоролошки завод означио је за 5. и 6. август врло велику опасност од топлотног таласа у свим посматраним регијама. У БиХ су већ активирана црвена и наранџаста упозорења, уз прогнозиране максималне температуре до 41 степен, а у мостарској регији и до 42 степена.
Додатни проблем представљаће изостанак осјетнијег захлађења током ноћи. У многим градовима минимална температура неће се спуштати испод 22 до 26 степени, због чега организам неће имати довољно времена да се опорави од дневне врућине.
Такве тропске ноћи повећавају физиолошко оптерећење, нарочито код старијих особа, мале дјеце, хроничних болесника и људи који раде на отвореном. Продужено излагање високим температурама повећава ризик од дехидрације, вртоглавице, топлотне исцрпљености и топлотног удара.
Хрватски метеоролози упозоравају да ће биометеоролошке прилике 5. и 6. августа бити неповољне у цијелој земљи, уз врло велику опасност од утицаја топлотног таласа на здравље. Грађанима се препоручују редован унос воде, лагана исхрана, избјегавање физичких напора и боравка на отвореном током најтоплијег дијела дана.
Екстремна врућина, сув ваздух и све мања влажност земљишта додатно ће повећати опасност од настанка и брзог ширења шумских пожара у јужној Европи и на западном Балкану.
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Центар Европске уније за координацију одговора на ванредне ситуације упозорио је да се пожарни ризик већ помјера према Италији, Грчкој и централној Европи. Посебно опасну комбинацију представљају висока температура, исушена вегетација, недостатак падавина и појачан вјетар.
Постојећа топлотна купола над источном Европом и Балканом могла би почети да слаби током наредног викенда, када се са запада очекује приближавање плитког фронталног система.
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Истовремено, средњорочни модели указују на могућност стварања новог снажног гребена високог притиска над западном и југозападном Европом. Такав развој могао би средином августа донијети нови изражен топлотни талас Шпанији, Португалији, Француској и подручју Алпа.
Ипак, ријеч је о прогнози за период удаљен готово десет дана, па тачан положај и јачина новог система још нису поуздани и зависиће од наредних прорачуна метеоролошких модела.
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