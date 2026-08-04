Стевандић: Хелез исијава мржњу према Србима, а посебно према предсједнику Србије

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је да министар одбране у Савјету министар Зукан Хелез исијава мржњу према Србима, а посебно предсједнику Србије Александру Вучићу.
Стевандић је навео да је Хелез "правоснажно пресуђени лажов и насилник без имало културе и емпатије".
- Битанге и олоши сањају да Вучић буде нападнут јаче него у Сребреници или можда убијен. Таквима је мјесто у лудници или затвору - објавио је Стевандић на Иксу.
З.Хелез је правоснажно пресуђени лажов и насилник без имало културе и емпатије, који мржњу према Србима а посебно предсједнику Вучићу болесно исијава.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) August 4, 2026
Битанге и олоши сањају да Вучић буде нападнут јаче него у Сребреници или можда убијен.
Таквима је мјесто у лудници или затвору. pic.twitter.com/fOqPuyy0ue
Министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез рекао је данас да је полиција Средњобосанског канотона реаговала на наводно кршење правила приликом обезбјеђења предсједника Србије током његовог јучерашњег боравка у Бугојну, те навео да је, како каже, "Вучић научио да је Дрина ипак граница".
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