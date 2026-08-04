Logo

Стевандић: Хелез исијава мржњу према Србима, а посебно према предсједнику Србије

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 17:02

Коментари:

0
Ненад Стевандић
Фото: ATV

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је да министар одбране у Савјету министар Зукан Хелез исијава мржњу према Србима, а посебно предсједнику Србије Александру Вучићу.

Стевандић је навео да је Хелез "правоснажно пресуђени лажов и насилник без имало културе и емпатије".

- Битанге и олоши сањају да Вучић буде нападнут јаче него у Сребреници или можда убијен. Таквима је мјесто у лудници или затвору - објавио је Стевандић на Иксу.

Министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез рекао је данас да је полиција Средњобосанског канотона реаговала на наводно кршење правила приликом обезбјеђења предсједника Србије током његовог јучерашњег боравка у Бугојну, те навео да је, како каже, "Вучић научио да је Дрина ипак граница".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

Александар Вучић

Зукан Хелез

Коментари (0)

Више из рубрике

предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Јединством узимамо право на сјећање, жртве не можемо опростити док се злочинци не покају

3 ч

5
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Самопоштовање је данашња национална политика

5 ч

0
предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Држава је гарант слободе српског народа

5 ч

6
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Добра вијест стиже из Приједора, настављамо даље

5 ч

0

  • Најновије

19

40

Три нова случаја шуге у Бањалуци

19

36

Ијачић: Пребиловци су симбол страдања, али и васкрсења и снаге српског народа

19

35

Драгочај пети дан вез воде

19

33

Преминуо ватрогасац ТВСЈ Бијељина Стефан Лазић

19

21

Обиљежене 34 године од напада на Војковиће, Грлицу и Крупац

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима