Каран: Држава је гарант слободе српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је данас у Бањалуци да само народ који има своју државу никада неће доживјети егзодус и етничко чишћење какав су, нажалост, крајем протеклог вијека доживјели Срби у хрватској злочиначкој и геноцидној акцији "Олуја".
Каран је рекао новинарима да Република Српска данас одаје дужно поштовање, пијетет и вјечну захвалност за 1.904 српске жртве погрома у "Олуји".
"Након више од три деценије саосјећамо са свим породицама и потомцима страдалих у етничком чишћењу Хрватске од Срба које има све карактеристике геноцида. Они су након свега нашли своје двије домовине - Српску и Србију. То је доказ да само народ који има своју државу неће доживјети такав егзодус и етничко чишћење", рекао је Каран, који је у бањалучком Храму Христа Спаситеља присуствовао парастосу за пострадале у погрому Срба из Републике Српске Крајине.
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Он је навео да Срби морају да гаје културу сјећања да им се не би поновила масовна страдања из протеклих ратова.
"Република Српска је једини могући оквир егзистенцијалног, политичког, идентитетског и националног бића нашег народа. Један је српски народ и једна је наша историја. Срби гдје год да се налазе треба да знају да имају двије државе Српску и Србију. То су снаге које ће увијек бити гаранти заштите нашег опстанка и јачања нашег идентитета, националног и политичког бића", рекао је Каран, преноси "Срна".
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