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Цвијановић: Подсјетник на херојски подвиг наших бораца

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 13:23

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Жељка Цвијановић
Фото: Screenshot / X

Херојским отпором српских бораца су на данашњи дан 1992. године одбрањена насеља Војковићи, Грлица и Крупац, због чега је 4. август дан који ће заувијек остати урезан у колективну свијест људи овог краја, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Дан одбране насеља Војковићи, Грлица и Крупац у Српском Сарајеву. Подсјетник на херојски подвиг наших бораца са овог подручја 1992. године. Дан за молитву, сјећање и понос", написала је Цвијановић.

Цвијановићева је нагласила да жртва бораца који су страдали и изгубили дијелове свога тијела трајно обавезује на памћење хероја и чување Републике Српске, која је њихово најсветије насљеђе.

"Данас смо одали дужну пошту онима који су, бранећи своје породице и огњишта, одбранили Републику Српску и право на живот у слободи. Са дубоким пијететом и посебним поштовањем, сјетили смо се оних који су у тој борби положили своје животе", објавила је Цвијановићева на "Инстаграму".

У оквиру манифестације "4. август - да се не заборави" у Храму Светог свештеномученика Петра Дабробосанског данас је у Војковићима служена литургија и парастос за погинуле српске борце, те положени вијенци.

Напад на Војковиће, Грлицу и Крупац почео је у раним јутарњим часовима 4. августа 1992. године, а само захваљујући херојској борби становника ових насеља спријечена је намјера муслиманских снага да заузму Илиџу и крену према Палама.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Одбрамбено-отаџбински рат

погинули борци

Војска Републике Српске

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