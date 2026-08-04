Путин: Русија посједује 50 одсто свјетских резерви дијаманата

"Имате резерве од милијарду карата", прецизирао је шеф државе на састанку са генералним директором компаније, Павлом Мариничевом.

Након што је добио потврдан одговор од Мариничева, Путин је констатовао: - То је приближно 50 одсто укупних свјетских резерви дијаманата.

Путин је такође додао да према индикаторима, по производњи дијаманата "Алроса" остварује приближно 30 одсто глобалне производње.

"30 одсто у каратима", одговорио је генерални директор "Алросе".

"Алроса" је највећа компанија за експлоатацију дијаманата и свјетски лидер у производњи и резервама дијаманата.

Прошле године компанија је смањила производњу за 10 одсто на 29,8 милиона карата. До краја текуће године, "Алроса" планира да произведе 25-26 милиона карата дијаманата, преноси Спутњик.