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Научници развили АИ алат који разликује ћелије рака од здравих, са тачношћу од 99,9 одсто

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 15:10

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Вјештачка интелигенција представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију.
Фото: pexels/BrianPenny

Механизми који стоје иза развоја многих болести још увијек нису довољно разјашњени, због чега се лијечење често своди само на ублажавање симптома.

Научници сматрају да би прецизније препознавање типова ћелија и њихових особина могло да помогне у бољем разумијевању порекла болести и прилагођавању лијечења сваком пацијенту - а управо тај задатак може да обави нови софтверски алат scParadise.

ScParadise су развили истраживачи Московског државног универзитета "М. В. Ломоносов" у сарадњи са научницима Центра "Н. Ф. Гамалеја" и Федералне медицинско-биолошке агенције Русије. Програм је намјењен аутоматском препознавању типова ћелија и предвиђању њихових својстава на основу генетичких података.

Како функционише нови систем

Ријеч је о сложеном софтверском рјешењу заснованом на архитектурама вјештачке интелигенције које је развио истраживачки тим. Једна од ауторки студије, Јелизавета Чечехина, објаснила је да је систем обучаван коришћењем података добијених секвенцирањем појединачних ћелија. Како би добили што поузданији модел, истраживачи су прикупљали податке из више лабораторија које су проучавале исто ткиво, затим их објединили и искористили за обучавање система.

Примјена у дијагностици и развоју лијекова

Према ријечима истраживача, нови алат могао би да буде користан у дијагностици различитих болести. Програм може да разликује ћелије рака од здравих, али и да идентификује имуне ћелије које изазивају хроничну упалу код гојазности. Таква анализа, како наводе аутори, могла би да омогући развој ефикаснијих персонализованих лијекова усмјерених на конкретна стања.

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Досадашње методе су омогућавале препознавање разлика између појединачних ћелија, али сада је могуће уочити и мале подтипове ћелија који могу имати значајну улогу у развоју различитих болести.

За оваква истраживања ћелије се прикупљају анализом крви, биопсијом или током хируршких захвата. Потом се из узорка ткива издвајају појединачне ћелије, које се секвенцирају како би се утврдило које гене експресују.

Тачан у 99,9 одсто случајева

Експерименти су за сада показали тачност система од 99,9 одсто. Истраживачки тим је, како наводе, експериментално потврдио постојање три нова подтипа имуних ћелија у масном ткиву, чије је постојање претходно предвидео њихов модел.

Чечехина је навела да је програм слободно доступан стручњацима широм свијета и да се непрестано унапријеђује. Истраживачки тим развија и обучава нове моделе за различите типове ћелија, ткива и организама, не само код људи већ и код животиња, како би их друге научне групе могле користити у фундаменталним и примењеним истраживањима, преноси "РИА Новости".

(рт балкан)

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