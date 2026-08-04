Прекид у раду Воцапа: Корисници нису могли слати фотографије

Аутор:АТВ редакција
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Апликација Воцап током ноћи је била погођена већим прекидом рада због којег бројни корисници нису могли слати фотографије, видео-записе и стикере.
Проблем је, према подацима сервиса “ДоwнДетецтор”, изазвао нагли раст пријава око 22.30 часова по британском времену, док су обичне текстуалне поруке углавном наставиле да функционишу.
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Потешкоће нису забиљежене на другим платформама компаније “Мета”, попут “Фејсбука” и “Инстаграма”, иако ове услуге дијеле дио заједничке техничке инфраструктуре.
Узрок прекида није званично саопштен, а проблем је, према извјештајима корисника, отклоњен до јутра.
За разлику од бројних великих интернет сервиса, Воцап нема јавно доступну страницу на којој би објављивао тренутно стање система и информације о прекидима рада.
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Апликацију користи више од три милијарде људи широм свијета, због чега и краткотрајни технички проблеми могу истовремено погодити велики број корисника, наводи “Индепендент”.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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