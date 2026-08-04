Јак земљотрес поново у Италији, грађани у паници: ''Добро је дрмало''

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес јачине 4,3 степена по Рихтеровој скали погодио је у уторак Тоскану, а епицентар је регистрован око седам километара западно од Пизе, саопштио је Национални институт за геофизику и вулканологију Италије (ИНГВ).
Потрес је забиљежен у 10.15 часова, на дубини од око осам километара. Земљотрес се јасно осјетио у Пизи и околним мјестима, али за сада нема пријава о повријеђенима нити материјалној штети.
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Према подацима сеизмографа, епицентар се налазио у равничарском и приобалном дијелу провинције Пиза, области са великом густином насељености - више од 480 становника по квадратном километру. Подручје карактеришу бројни објекти од камена и зидани објекти, посебно у историјском центру и околним насељима.
Након потреса, надлежне службе извршиле су контроле у школама, здравственим установама и објектима од историјског значаја, али нису регистрована оштећења.
Гувернер Тоскане Еугенио Ђани рекао је да су провјере у току у сарадњи са регионалним системом цивилне заштите.
У Пизи је велики број грађана позвао ватрогасце како би пријавили подрхтавање тла.
У појединим јавним установама у центру града десетине људи изашле су на улицу након земљотреса.
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"Дрмало је баш јако неколико секунди", "Намјештај се љуљао, баш се осјетио", "Добро је продрмало", свједочили су грађани на платформи ЕМСЦ.
Подручје Пизе било је посљедњих недјеља погођено мањим сеизмичким активностима. Међу њима је био и земљотрес јачине 2,8 степени 30. јула код Сан Ђулијана Термеа, као и потрес јачине 4,1 степен у марту у близини Пистоје.
Иако Тоскана није позната по разорним земљотресима попут оних који су погодили Аквилу 2009. године, Умбрију и Марке 1997, Ирпинију 1980. или Фурланију 1976. године, регион ипак биљежи значајне сеизмичке догађаје кроз историју. Један од најпознатијих био је земљотрес који је 1895. године погодио област Фиренце.
Потреси на подручју Пизе настављају да се прате преко мреже ИНГВ-а и цивилне заштите, која грађане позива да се придржавају правила понашања у случају нових подрхтавања.
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Ситуација у граду се убрзо вратила у нормалу, а свакодневне активности настављене су без већих поремећаја.
Подсјетимо, прије неколико дана јак земљотрес је такође погодио Италију и довео до урушавања дијела брда.
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