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Казна у вриједности новог аутомобила: Ако возите кроз Њемачку, заборавите на ово

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 10:01

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Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Фото: Pexels/Tim Samuel

Њемачка је позната по дионицама ауто-путева без општег ограничења брзине, али тамо гдје ограничење постоји саобраћајни прекршаји могу брзо постати веома скупи.

Од 1. јула 2026. још је скупљи покушај избјегавања казнених бодова или забране вожње јер за лажно пребацивање прекршаја на другу особу сада прети казна до 30.000 евра.

Годинама је постојала права мала индустрија трговине бодовима. Возач снимљен у пребрзој вожњи или проласку кроз црвено свјетло преко интернет посредника пронашао би особу спремну да преузме одговорност. Та особа би се лажно представила као возач, платила основну казну и преузела бодове или забрану, док би стварни прекршилац сачувао чист досије. Услуга се, наравно, наплаћивала.

Њемачка је сада затворила ту правну рупу. Нови параграф Закона о саобраћају на путевима забрањује покушај обмањивања надлежног органа о идентитету починиоца, нуђење такве услуге и посредовање између возача и "добровољца". Због тога могу одговарати стварни возач, особа која преузима прекршај и посредник, а правило није ограничено само на професионалне интернет агенције. Обухваћени су прекршаји за које се у Њемачкој уписују бодови и забране вожње, а максимална казна износи 30.000 евра.

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Промјена може директно да погоди и хрватске возаче. Њемачке власти преко европског система размене података могу да идентификују власника аутомобила регистрованог у Хрватској и да му пошаљу обавештење о прекршају. Ако власник добије захтјев да наведе ко је возио, навођење пријатеља, рођака или плаћеног "замијенског возача" више није само рискантан трик, него засебан њемачки прекршај са казном која може вишеструко надмашити првобитну. Њемачки бодови се тренутно не претварају аутоматски у хрватске негативне прекршајне бодове. Ипак, прекршај остаје евидентиран у Њемачкој, а хрватском возачу може бити изречена забрана управљања возилом на њемачкој територији. Немачки закон код стране возачке дозволе изричито омогућава одузимање права на њено коришћење у Њемачкој.

Европска унија већ је донијела и правила према којима ће се озбиљне забране вожње, на примјер због вожње најмање 50 километара на сат изнад ограничења, алкохола или изазивања тешке несреће, убудуће признавати широм Уније. Међутим, пуна примјена тих правила слиједи тек након преноса у националне законе, односно за приближно четири године. Порука је једноставна - њемачку казну се више не исплати пребацивати на некога другог. У најгорем случају возач може добити рачун који може достићи вриједност новог породичног аутомобила, преноси 24сата.хр.

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Тагови :

Њемачка

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Брзина

саобраћај

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