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Познато стање Давора Дабића рањеног у Источном Сарајеву

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 09:58

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Источно Сарајево пуцњава 3.8.2026.
Фото: ATV

Давор Дабић који је синоћ тешко рањен из ватреног оружја у Источном Сарајеву, током ноћи је оперисан на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву (КЦУС).

Како пише "Кликс", Дабић је оперисан на одјељењу неурохирургије и јутрос је у стабилном стању.

Према незваничним информацијама, нападач је Дабићу пришао с леђа и упуцао га код Спасовданске улице након чега је он пао на тло.

Хитна помоћ је убрзо стигла и одвезла повријеђеног, а полиција и даље трага за нападачем.

Источно Сарајево пуцњава

Хроника

Огласила се полиција о пуцњави у којој је рањен Давор Дабић

Иначе, овој пуцњави је претходио ватрени обрачун који се догодио дан раније, у недјељу.

Сумња се да је кривац за ту пуцњаву Ђорђе Ждрале који се сумњичи да је ранио Косту Пандуревића. Полиција је за Ждралом расписала потрагу, а у Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево су ово кривично дјело оквалификовало као тешко убиство у покушају.

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Тагови :

Давор Дабић

Пуцњава

Источно Сарајево

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