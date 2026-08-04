Познато стање Давора Дабића рањеног у Источном Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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Давор Дабић који је синоћ тешко рањен из ватреног оружја у Источном Сарајеву, током ноћи је оперисан на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву (КЦУС).
Како пише "Кликс", Дабић је оперисан на одјељењу неурохирургије и јутрос је у стабилном стању.
Према незваничним информацијама, нападач је Дабићу пришао с леђа и упуцао га код Спасовданске улице након чега је он пао на тло.
Хитна помоћ је убрзо стигла и одвезла повријеђеног, а полиција и даље трага за нападачем.
Хроника
Огласила се полиција о пуцњави у којој је рањен Давор Дабић
Иначе, овој пуцњави је претходио ватрени обрачун који се догодио дан раније, у недјељу.
Сумња се да је кривац за ту пуцњаву Ђорђе Ждрале који се сумњичи да је ранио Косту Пандуревића. Полиција је за Ждралом расписала потрагу, а у Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево су ово кривично дјело оквалификовало као тешко убиство у покушају.
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