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Први пацијент ускоро завршава терапију руском вакцином против рака

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 10:41

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.
Фото: pexels/Laura Beauty Designer | Brasil

Први пацијент ће у септембру завршити терапију вакцинације руским лијеком за лијечење меланома, рекао је академик Руске академије наука и научни директор Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" Александар Гинзбург.

"Завршна примјена (онковакцине), која је тренутно заказана, биће почетком септембра, односно за мјесец дана", рекао је он за РИА Новости.

Пацијент који је први добио нову вакцину је шездесетогодишњи становник Курске области. Прву дозу "неоонковака" примио је у априлу.

Овај лијек је развијен у Центру "Гамалеја", а производи се у руском Националном медицинском истраживачком центру за радиологију.

Министарство здравља Русије одобрило је лијек за клиничку употребу почетком децембра.

Вакцина се индивидуално прилагођава сваком пацијенту на основу молекуларних и генетских карактеристика њиховог тумора.

Како је раније најавио руски премијер Михаил Мишустин, Руси ће моћи да се лијече таквим лијековима у оквиру обавезног здравственог осигурања.

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Тагови :

вакцинација

руска вакцина рак

Русија

научници

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