Први пацијент ускоро завршава терапију руском вакцином против рака

Аутор:АТВ редакција
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Први пацијент ће у септембру завршити терапију вакцинације руским лијеком за лијечење меланома, рекао је академик Руске академије наука и научни директор Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" Александар Гинзбург.
"Завршна примјена (онковакцине), која је тренутно заказана, биће почетком септембра, односно за мјесец дана", рекао је он за РИА Новости.
Пацијент који је први добио нову вакцину је шездесетогодишњи становник Курске области. Прву дозу "неоонковака" примио је у априлу.
Овај лијек је развијен у Центру "Гамалеја", а производи се у руском Националном медицинском истраживачком центру за радиологију.
Министарство здравља Русије одобрило је лијек за клиничку употребу почетком децембра.
Вакцина се индивидуално прилагођава сваком пацијенту на основу молекуларних и генетских карактеристика њиховог тумора.
Како је раније најавио руски премијер Михаил Мишустин, Руси ће моћи да се лијече таквим лијековима у оквиру обавезног здравственог осигурања.
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