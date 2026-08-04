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Ово поврће је одличан избор за љетне дане: Хидрира и освјежава организам

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 10:36

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поврће, краставци парадајз фрижидер храна
Фото: Pexel/ Wendy Wei

Када температуре порасту, већина људи прво помисли на чашу хладне воде. Међутим, мало ко размишља о томе да и храна може значајно допринијети хидратацији организма.

Међу љетним намирницама посебно се издваја краставац – једноставан, доступан и изузетно освјежавајући.

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Краставац се састоји од око 95 до 96 одсто воде, због чега спада међу намирнице са највећим удјелом течности. Управо то га чини идеалним избором током врелих дана, када тијело због знојења губи веће количине воде.

Осим што помаже у одржавању хидратације, краставац садржи веома мало калорија, па је одличан избор за лагане љетне оброке и ужине.

Хидратација организма не зависи само од количине попијене течности. Тијелу су потребни и минерали попут калијума и магнезијума, који помажу у одржавању равнотеже течности. Краставац садржи управо ове минерале, због чега може бити користан након боравка на сунцу или током лагане физичке активности.

Најукуснији су домаћи, сезонски краставци, који имају чврсту кору и свјежу зелену боју. Најбоље их је чувати у фрижидеру, али их извадити десетак минута прије јела како би развили пунији укус и арому.

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Иако је вода и даље најбољи избор за гашење жеђи, исхрана богата воћем и поврћем може значајно допринијети одржавању оптималне хидратације. Краставац је један од најбољих примјера како једноставна и лако доступна намирница може постати прави савезник током љетних врућина.

Сљедећи пут када припремате ручак или тражите лагану ужину, сјетите се да неколико кришки свјежег краставца није само освјежавајуће, већ може помоћи организму да надокнади дио течности изгубљене током дана.

(НовостиМагазин)

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Тагови :

Краставац

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здравље

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