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Обећали вјечну љубав, па побјегли: Младенци отишли са свадбе, рачун остао неплаћен

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 09:15

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Обећали вјечну љубав, па побјегли: Младенци отишли са свадбе, рачун остао неплаћен
Фото: Pexels

Једна свадбена прослава у Словенији доспјела је у фокус јавности након што је корисница Фејсбука објавила поруку у којој се тврди да младенци након вјенчања нису подмирили рачун у угоститељском објекту.

Тврдње из објаве за сада нису независно потврђене, нити је позната верзија догађаја друге стране.

Ауторка објаве тврди да је током вечери све изгледало као уобичајена свадбена прослава, али да је након завршетка настао проблем са плаћањем рачуна.

"Кажу да је вјенчање почетак новог поглавља. Код ових младенаца почело је као криминалистичка прича под насловом: Нестали рачун", стоји на почетку објаве.

У наставку се наводи како је особље током вечери услуживало госте, док је, према тврдњама из објаве, рачун након прославе остао неподмирен.

"Млада је рекла „да”, младожења је рекао „да”, а када је стигао рачун, обоје су рекли: „Ви нас не познајете” – наводи се у објави.

Ауторка је потом додала и једну од реченица која је привукла највише пажње:

„Ово није било вјенчање са отвореним баром. Ово је било вјенчање са отвореним излазом.”

У објави се не критикују само младенци. Ауторка тврди да су током прославе поједини гости били изразито непријатни према конобарима и другом особљу.

"Конобари су носили пуне послужавнике, а ви пуне егое", наведено је у објави.

Према тврдњама ауторке, неки гости понашали су се као да су закупили цијели хотел, особље и паркинг, док су запослени цијело вријеме обављали свој посао и покушавали да испуне захтјеве сватова.

"Неки од вас разговарали су са конобарима као да су вам нешто дужни, иако су они били једини који су те вечери заиста радили свој посао", додаје се у тексту.

Највише пажње изазвао је завршни дио објаве у којем ауторка младенцима, уз велику дозу ироније, ипак жели дуг заједнички живот:

"Драги младенци, желим вам дуг заједнички живот. Само се надам да ћете убудуће бјежати једно другом у загрљај, а не од обавеза."

Објава се завршава још једном саркастичном поруком:

"Нека ваш брак буде успјешнији од организације вашег вјенчања. Будите богати љубављу, ако већ не одговорношћу. А ако једног дана будете обнављали брачне завјете, молим вас само једно", прво платите рачун, па онда поново обећајте вјечну љубав.

Ова објава изазвала је бројне реакције и подијелила мишљења на друштвеним мрежама, преноси ГПМаљевац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Словенија

Рачун

Свадба

вјенчање

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