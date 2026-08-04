Цвијановић: Свима нама је обавеза да никада не заборавимо жртве злочиначке акције "Олуја"

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да Република Српска и Србија данас обиљежавају Дан сјећања на убијене и прогнане Србе у злочиначкој акцији "Олуја" и заједно се сјећају 2.000 невино страдалих и више од 200.000 сународника протјераних са вјековних огњишта током највећег етничког чишћења у Европи након Другог свјетског рата.
- Нека је вјечни помен недужним жртвама, а свима нама обавеза да их никада не заборавимо - истакла је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
У Мркоњић Граду вечерас ће бити централно обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године. Обиљежавање организују одбори за његовање традиције ослободилачких ратова влада Републике Српске и Србије.
Република Српска и Србија данас обиљежавају Дан сјећања на убијене и прогнане Србе у злочиначкој акцији "Олуја". — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) August 4, 2026
Заједно се сјећамо двије хиљаде невино страдалих и више од 200 хиљада наших сународника који су протјерани са вијековних огњишта током највећег етничког чишћења у… pic.twitter.com/3hygatQc3H
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