Обезбијеђен превоз из Бањалуке на обиљежавање у Мркоњић Граду

Аутор:АТВ редакција
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Обезбијеђен је превоз из Бањалуке за све грађане који желе да данас у Мркоњић Граду присуствују централном обиљежавању Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године, саопштено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Српске.
Полазак аутобуса из Бањалуке предвиђен је за 15.00 часова из Улице олимпијских побједника код аутобуског стајалишта.
"Позивамо грађане да присуствују обиљежавању и да заједно сачувамо сјећање на страдање српског народа", навели су из Министарства.
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Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.
На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.
Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година, што представља посебан "црни рекорд" грађанског рата деведесетих година прошлог вијека на простору бивше Југославије, указују у "Веритасу".
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Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид, иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида.
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