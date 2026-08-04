Минић: Морамо да чувамо оно што смо животима најхрабријих одбранили

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је да је обавеза чувати оно што је одбрањено животима најхрабријих и нагласио да док Срби памте страдање, свједоче и васкрсењу српског народа.
"Сваки пут када чујем да су се у Книну родили Милица, Јелена или Гаврило, дух хришћанства ми ко зна који пут живом сликом потврди побједу живота", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Република Српска
Појачане мјере безбједности: МУП Српске послао апел грађанима
Он је истакао да се у книнској основној школи поново учи ћирилица, сачувано је оно што су многи покушали да избришу.
"Док памтимо страдање свједочимо и васкрсењу нашег народа. Нама у Републици Српској остаје да чувамо оно што смо крвљу и животима најхрабријих одбранили", нагласио је Минић.
У Републици Српској је Дан жалости поводом обиљежавања 31 године од страдања Срба у хрватској војно-полицијској акцији "Олуја" током које је убијено више од 1.904 лица српске националности, а протјерано више од 220.000 са подручја Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације.
Док памтимо страдање свједочимо и васкрсењу нашег народа.— Саво Минић (@minic_savo) August 4, 2026
Сваки пут када чујем да су се у Книну родили Милица, Јелена или Гаврило, дух хришћанства ми ко зна који пут живом сликом потврди побједу живота.
У книнској основној школи поново се учи ћирилица, сачувано је оно што су… pic.twitter.com/oKsnR7yFtr
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч2
Република Српска
4 ч0
Република Српска
13 ч4
Најновије
11
14
11
13
11
09
11
06
11
03
Тренутно на програму