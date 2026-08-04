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Минић: Морамо да чувамо оно што смо животима најхрабријих одбранили

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 08:12

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Саво Минић сједница Владе
Фото: Ustupljena fotografija

Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је да је обавеза чувати оно што је одбрањено животима најхрабријих и нагласио да док Срби памте страдање, свједоче и васкрсењу српског народа.

"Сваки пут када чујем да су се у Книну родили Милица, Јелена или Гаврило, дух хришћанства ми ко зна који пут живом сликом потврди побједу живота", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

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Он је истакао да се у книнској основној школи поново учи ћирилица, сачувано је оно што су многи покушали да избришу.

"Док памтимо страдање свједочимо и васкрсењу нашег народа. Нама у Републици Српској остаје да чувамо оно што смо крвљу и животима најхрабријих одбранили", нагласио је Минић.

У Републици Српској је Дан жалости поводом обиљежавања 31 године од страдања Срба у хрватској војно-полицијској акцији "Олуја" током које је убијено више од 1.904 лица српске националности, а протјерано више од 220.000 са подручја Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Акција Олуја

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