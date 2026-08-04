Намирнице које не треба козумирати на празан желудац: Могу изазвати тегобе

Аутор:АТВ редакција
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Стручњаци истичу да поједине намирнице, ако се конзумирају на празан желудац, могу изазвати пробавне тегобе, нагле осцилације шећера у крви или осјећај глади већ након кратког времена.
У наставку доносимо шест намирница које је боље оставити за касније током дана или их комбиновати с храном богатом протеинима и влакнима.
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Иако је многима први избор након буђења, испијање кафе на празан желудац може потакнути појачано лучење желучане киселине. Код осјетљивих особа то може изазвати жгаравицу, нелагоду или надраженост желуца. Стручњаци препоручују да се кафа попије након лаганог доручка.
Наранџе, лимун и грејп богати су витамином Ц, али због своје киселости код неких особа могу иритирати желудац када се конзумирају прије било каквог оброка. Ако имате осјетљив пробавни систем, цитрусно воће је боље јести након доручка.
Кроасани, крофне и друге сластице брзо подижу ниво шећера у крви, али једнако брзо долази и до његовог пада. Резултат су умор, пад енергије и осјећај глади већ након сат или два.
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Газирана пића нису добар избор ни у једном дијелу дана, а посебно не одмах након буђења. Могу изазвати надутост, осјећај тежине у желуцу и додатно оптеретити пробавни систем.
Зачињена јела могу надражити слузницу желуца када се једу на празан желудац. Код неких особа то може довести до грчева, жгаравице или осјећаја печења.
Иако се често сматрају здравим избором, индустријски воћни сокови садрже велике количине шећера и мало влакана. Конзумација на празан желудац може узроковати нагли пораст глукозе у крви, након чега слиједи брз пад енергије.
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