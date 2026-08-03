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Како препознати да је крема за сунчање покварена?

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 08:45

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крема за сунчање
Фото: pexels/Armin Rimoldi

Сваке године, када стигне топлије време, поставља се исто питање: да ли могу да користим крему за сунчање коју сам отворила прошлог љета?

Истраживање које је спровела организација Куе Коисир, заједно са својим европским партнерима, показује да се неке креме за сунчање могу користити и наредног љета, ако су биле правилно чуване.

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Међутим, постоје јасни знаци који указују када крема више не би требало да се користи.

1. Непријатан мирис

Прво помиришите крему. Ако има ужегао или било какав неуобичајен мирис, баците је. Таква крема више не пружа поуздану заштиту од сунца и може изазвати иритацију коже.

2. Промијењена текстура

Добра крема за сунчање треба да буде глатка и уједначена. Ако из тубе прво излази уље, а не крема, то значи да су се састојци раздвојили. У том случају је немојте користити. Разлог је што су неки УВ филтери растворљиви само у води, а други само у уљу, па постоји могућност да на кожу наносите само дио који не пружа заштиту. Такође, ако је крема грудваста или изгледа необично, вријеме је да је баците.

3. Изгорите на сунцу упркос коришћењу

Ако сте правилно нанијели крему, а ипак сте добили опекотине од сунца, престаните да је користите, чак и ако на први поглед изгледа сасвим нормално. То је знак да више није ефикасна.

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4. Садржи октокрилен

Обратите пажњу на састав. Ако крема садржи октокрилен, хемијски УВ филтер који се временом може разградити у потенцијално штетну супстанцу, не препоручује се њена поновна употреба, чак и ако изгледа исправно, преноси елле. рс

Како правилно користити крему за сунчање?

У неким случајевима, крема за сунчање може остати ефикасна до два мјесеца након истека рока означеног симболом отворене теглице (ПАО – Период Афтер Опенинг). Користан савет је да на туби трајним маркером напишете датум када сте је први пут отворили. Тако ћете лакше знати да ли је безбједна за коришћење сљедећег љета. Међутим, ово важи само ако је крема чувана у одговарајућим условима: на собној температури, далеко од топлоте и влаге (на примјер, не у купатилу). Ако нисте сигурни како је чувана, боље је да не ризикујете и купите нову.

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Тагови :

сунчање

крема за сунчање

Сунце

љето

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