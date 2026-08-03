Будите спремни: Цијела БиХ под упозорењем, не само данас

Аутор:АТВ редакција
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Метеоролози су издали упозорење за цијелу БиХ због високих температура, а црвени метеоаларм је упаљен за подручја Мостара, Крајине и Тузле.
Будите спремни и предузмите мјере опреза, поручују метеоролози.
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"Предузмите мјере опреза и пратите актуелну прогнозу времена. Очекујте ометања у дневним рутинама и БУДИТЕ СПРЕМНИ да обуставите активности на отвореном. Будите спремни на високе температуре које ће довести до здравствених ризика међу угроженим особама, на примјер старије и врло младе особе. Слушајте и дјеловати на савјет из власти. Послушајте и дјелујте у складу са савјетима овлаштених органа", поручују метеоролози.
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Савјетује се избјегавање боравка на отвореном у периоду највећих врућина, смањење физичких напора те придржавање мјера заштите од високих температура, нарочито у јужним крајевима гдје ће температура зрака досезати око 42 степена Целзијуса.
У уторак се у БиХ очекује претежно сунчано вријеме. Вјетар слаб, у Босни источног смјера, а у Херцеговини југозападног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 15 и 20, на југу до 25 степени. Највиша дневна температура углавном између 33 и 39, на југу земље до 42 степена.
Градови и општине
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За сриједу се прогнозира претежно сунчано вријеме. Вјетар слаб источног и југоисточног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 15 и 21, на југу до 26 степени. Највиша дневна температура углавном између 34 и 40, на југу земље до 42 степена.
У четвртак сунчано прије подне. Умјерен развој облачности у другом дијелу дана може условити понеки локални пљусак. И даље вруће. Вјетар слаб до умјерене јачине источног и југоисточног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 15 и 21, на југу до 26. Највиша дневна температура углавном између 34 и 40, на југу земље до 42 степена.
Посљедњег радног дана седмице, у петак, претежно сунчано прије подне, али није посве стабилно вријеме. У послијеподневним и вечерњим сатима широм земље су могући локални пљускови и грмљавина. Вјетар је слаб до умјерене јачине сјеверног и сјеверозападног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 15 и 21, на југу до 26. Највиша дневна температура углавном између 32 и 37, на југу земље до 40 степени, јавља ФХМЗ.
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