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Тијело мушкарца пронађено у мору код Будве

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 08:09

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ЦГ Будва туризам море
Фото: Tanjug/ Alexander Nadrilyanski

Тијело мушкарца пронађено је у недељу око 13 часова у мору код стијена испод тврђаве Могрен у Будви, потврђено је из Управе полиције.

Како су навели из полиције за портал РТЦГ, грађани су око 13 часова пријавили Одјељењу безбједности Будва да је у мору уочено мушко тијело.

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На лице мјеста упућена је полицијска патрола, а о догађају је обавијештен виши државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, који је наложио обдукцију.

Полиција предузима мјере и радње на идентификацији страдалог.

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Тагови :

Будва

Море

Црна Гора

пронађено тијело

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