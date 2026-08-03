Тијело мушкарца пронађено у мору код Будве

Аутор:АТВ редакција
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Тијело мушкарца пронађено је у недељу око 13 часова у мору код стијена испод тврђаве Могрен у Будви, потврђено је из Управе полиције.
Како су навели из полиције за портал РТЦГ, грађани су око 13 часова пријавили Одјељењу безбједности Будва да је у мору уочено мушко тијело.
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На лице мјеста упућена је полицијска патрола, а о догађају је обавијештен виши државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, који је наложио обдукцију.
Полиција предузима мјере и радње на идентификацији страдалог.
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