Више бањалучких улица данас без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на мрежи, поједини дијелови Бањалуке данас ће привремено остати без напајања електричном енергијом, саопштено је из "Електрокрајине".
Искључења су предвиђена у периоду од 08:00 до 12:00 часова.
У овом временском интервалу редукцијом ће бити обухваћени дијелови улица Којића пут, Милана Цвијетића и Милана Мирића.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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