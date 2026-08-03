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Невјероватан удес возача из БиХ, слетио у "радове на путу"

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 07:11

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Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Фото: Pexels/Tim Samuel

Држављанин Босне и Херцеговине лакше је повријеђен након што је синоћ, 1. августа, слетио у канал настао извођењем радова на путу.

Како медији преносе, све се десило на ауто-путу А9 у зони радова када је овај 57-годишњи возач изгубио је контролу над возилом и слетио са пута, након чега је пао у око два метра дубок грађевински канал.

До удеса је дошло око 23.35 часова, у области Камерн им Лиесингтал (Леобен), у правцу југа.

Сам успио да изађе из возила

Према његовим наводима, од почетка зоне извођења радова возио је по затвореној траци. Том приликом је аутомобил упао у канал дубок око два метра, ископан због грађевинских радова. Када је полицијска патрола стигла на лице мјеста, возач се већ сам успио да извуче из возила.

Задобио је фрактуру подлактице и превезен је возилом Црвеног крста у Општу болницу Леобен. Алкотест је био негативан. Због извлачења тешко оштећеног возила, једна трака ауто-пута била је затворена око сат времена.

Добровољно ватрогасно друштво Камерн извршило је извлачење аутомобила уз помоћ крана, након чега је возило одвезла шлеп служба, преносе Независне.

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Тагови :

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радови на путу

Држављанин БиХ

незгода

Црна хроника свијет

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