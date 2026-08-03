Невјероватан удес возача из БиХ, слетио у "радове на путу"

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Босне и Херцеговине лакше је повријеђен након што је синоћ, 1. августа, слетио у канал настао извођењем радова на путу.
Како медији преносе, све се десило на ауто-путу А9 у зони радова када је овај 57-годишњи возач изгубио је контролу над возилом и слетио са пута, након чега је пао у око два метра дубок грађевински канал.
До удеса је дошло око 23.35 часова, у области Камерн им Лиесингтал (Леобен), у правцу југа.
Према његовим наводима, од почетка зоне извођења радова возио је по затвореној траци. Том приликом је аутомобил упао у канал дубок око два метра, ископан због грађевинских радова. Када је полицијска патрола стигла на лице мјеста, возач се већ сам успио да извуче из возила.
Задобио је фрактуру подлактице и превезен је возилом Црвеног крста у Општу болницу Леобен. Алкотест је био негативан. Због извлачења тешко оштећеног возила, једна трака ауто-пута била је затворена око сат времена.
Добровољно ватрогасно друштво Камерн извршило је извлачење аутомобила уз помоћ крана, након чега је возило одвезла шлеп служба, преносе Независне.
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