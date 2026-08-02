Три особе погинуле у паду авиона: Међу њима и дијете

Аутор:АТВ редакција
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Три особе погинуле су када се лаки авион срушио у општини Очова, у централном дијелу Словачке, саопштила је полиција.
У паду су погинули пилот, још један мушкарац и дијете.
Полиција је објавила да још нису познати детаљи о узроку или тачним околностима несреће. Истрага је у току.
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Према незваничним информацијама новинске агенције ТАСР, несрећа се догодила током туристичког лета.
Авион се након пада на отворено поље запалио, а ватрогасци су успјели да брзо угасе ватру.
(Срна)
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