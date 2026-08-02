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Погинула два члана посаде у судару хеликоптера приликом гашења пожара

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 18:17

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Хеликоптер који носи ведро током гашења пожара из ваздуха, на позадини задимљеног неба у сумрак.
Фото: James Lee/Pexels

У судару два хеликоптера током гашења пожара западно од Атине погинула су оба члана посаде једне летјелице, док су друга двојица преживјела, саопштила је грчка ватрогасна служба.

Судар се десио током операције у области Псата.

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Грчки медији раније су пренијели да су спасени чланови хеликоптерске посаде пребачени у општу болницу у Атини.

Хеликоптери су полетјели из ваздухопловне базе "Елефсина".

(Срна)

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Тагови :

Грчка

Хеликоптер

судар хеликоптера

пожар

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