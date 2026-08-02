Сударила се два хеликоптера приликом гашења пожара: Акција спасавања у току

Аутор:АТВ редакција
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Два ватрогасна хеликоптера сударила су се током гашења пожара западно од Атине, а операција потраге и спасавања је у току у области Псата, саопштила је грчка ватрогасна служба.
Грчки ватрогасци јутрос су наставили борбу са великим пожаром западно од главног града, а стотине припадника служби за хитне интервенције провеле су ноћ на лицу мјеста у планинама Китаирон, преносе медији.
Они имају подршку добровољаца, војних возила и тешке опреме. У зору су ватрогасни авиони и хеликоптери наставили са радом, јавила је раније државна телевизија ЕРТ.
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Пламен се повремено брзо шири због јаког вјетра, а посебно су тешко погођене области Вениза и Псата.
Хитна помоћ саопштила је да се ватра креће на исток и да је удаљена само неколико километара од града Мегара, око 50 километара западно од Атине.
(Срна)
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