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Сударила се два хеликоптера приликом гашења пожара: Акција спасавања у току

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 16:02

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Хеликоптер гаси пожар на травнатом пољу.
Фото: Graham Roy/Pexels

Два ватрогасна хеликоптера сударила су се током гашења пожара западно од Атине, а операција потраге и спасавања је у току у области Псата, саопштила је грчка ватрогасна служба.

Грчки ватрогасци јутрос су наставили борбу са великим пожаром западно од главног града, а стотине припадника служби за хитне интервенције провеле су ноћ на лицу мјеста у планинама Китаирон, преносе медији.

Они имају подршку добровољаца, војних возила и тешке опреме. У зору су ватрогасни авиони и хеликоптери наставили са радом, јавила је раније државна телевизија ЕРТ.

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Пламен се повремено брзо шири због јаког вјетра, а посебно су тешко погођене области Вениза и Псата.

Хитна помоћ саопштила је да се ватра креће на исток и да је удаљена само неколико километара од града Мегара, око 50 километара западно од Атине.

(Срна)

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Тагови :

Грчка

Хеликоптер

Атина

Ватрогасци

пожар

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