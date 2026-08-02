Ђоковић се огласио због православног празника

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Новак Ђоковић се огласио на друштвеним мрежама и потврдио још једном да му је стало до празника и православних обичаја. Јавио се баш данас, јер се данас обиљежава дан Светог пророка Илије - Илиндан.
Подијелио је објаву на којој се види објава за Светог Илију и детаљи о данашњем светом дану. Није додавао никакве описе на све то, све је било јасно.
Према предању, Свети Илија је био међу пророцима који су се на Тавору поклонили Исусу Христу на дан Преображења Господњег, када се јавио својим ученицима са поукама нове вјере, па се зато лик Светог Илије слика на преображенским празничним иконама. Свети Илија Громовник, како га још зову у народу, пада у најсушније и најтоплије доба године, а обичај је да се на његов празник не ради у пољу, да се не би навукао гнијев светитеља.
Према народном вјеровању, Свети Илија се вози у ватреним кочијама која вуку четири коња из чијих ноздрва избија пламен, а кретање кочија по небу и облацима ствара грмљавину. На дан кад се слави Свети Илија, у доста градова и села организују се вашари, а он спада у најпоштованије светитеље међу Србима.
(Мондо)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
17
20
10
20
01
19
56
19
52
Тренутно на програму