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ХЕТ свечано обиљежио крсну славу - Илиндан

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 14:18

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Обиљежавање крсне славе ХЕТ-а у манастиру Добрићево.
Фото: ХЕТ

Хидроелектране на Требишњици (ХЕТ) данас су у Манастиру Добрићево свечано обиљежиле крсну славу – Светог пророка Илију.

Тим поводом служена је Света литургија, коју су служили протојереј Велимир Ковач, свештеник Епархије захумско-херцеговачке и приморске, ђакон Горан Гуровић и монаштво Манастира Добрићево.

Свечаности су присуствовали руководство ХЕТ-а, запослени, бројни вјерници и гости, који су се окупили да заједнички прославе крсну славу предузећа.

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Након Свете литургије обављен је чин ломљења славског колача, уз молитву за добро здравље, благослов, напредак и успјешан рад свих запослених.

Обиљежавање крсне славе настављено је у духу заједништва и традиције, уз славски ручак и дружење.

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Тагови :

Илиндан

ХЕТ

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