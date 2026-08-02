ХЕТ свечано обиљежио крсну славу - Илиндан

Аутор:АТВ редакција
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Хидроелектране на Требишњици (ХЕТ) данас су у Манастиру Добрићево свечано обиљежиле крсну славу – Светог пророка Илију.
Тим поводом служена је Света литургија, коју су служили протојереј Велимир Ковач, свештеник Епархије захумско-херцеговачке и приморске, ђакон Горан Гуровић и монаштво Манастира Добрићево.
Свечаности су присуствовали руководство ХЕТ-а, запослени, бројни вјерници и гости, који су се окупили да заједнички прославе крсну славу предузећа.
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Након Свете литургије обављен је чин ломљења славског колача, уз молитву за добро здравље, благослов, напредак и успјешан рад свих запослених.
Обиљежавање крсне славе настављено је у духу заједништва и традиције, уз славски ручак и дружење.
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