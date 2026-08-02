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Због ниског водостаја Дунава Пакш би данас могао први пут да потпуно обустави рад

02.08.2026 15:08

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Нуклеарна електрана МВМ Пакш, која је морала да затвори свој реактор 3 због изузетно ниског водостаја на ријеци Дунав, снимљена је у Пакшу, Мађарска, у сриједу, 29. јула 2026.
Фото: Daniel Kiss

Мађарска нуклеарна електрана "Пакш" могла би данас, први пут у својој 44-годишњој историји, у потпуности да обустави производњу електричне енергије уколико водостај Дунава, који је тренутно на рекордно ниском нивоу и износи минус 133 центиметра, падне на минус 134 цм, навео је мађарски премијер Петер Мађар.

Истовремено, мађарски министар привреде и енергетике Иштван Капитањ истиче да је снабдијевање електричном енергијом у Мађарској стабилно захваљујући резервама, увозу струје и мјерама за смањење потрошње.

Капитањ је, преноси мађарски Индекс, на друштвеним мрежама навео да је производња у електрани већ смањена на 240 мегавата и да ће последњи блок бити искључен када водостај Дунава достигне граничну вриједност од минус 134 центиметра.

Он је истакао да је потпуно гашење електране планиран и безбједан технички поступак и нагласио да су обезбјеђени сви услови за хлађење реактора, укључујући довољне количине воде, пумпне капацитете и стручни кадар.

Капитањ је навео да су добровољне мјере штедње електричне енергије које су спровеле компаније, јавне установе и грађани већ дале резултате, истичући да је јучерашња потрошња била за око 500 мегавата мања од процјене оператора система, што одговара производњи готово једног блока нуклеарне електране Пакш, преноси Танјуг.

Капитањ је позвао грађане да у наредним данима, посебно између 17 и 22 часа, одложе коришћење већих потрошача електричне енергије, попут машина за прање и сушење веша, машина за прање судова, пуњача за електричне аутомобиле и електричних бојлера, за дневне или касне вечерње сате.

У цијелој Мађарској тренутно је на снази трећи, највиши степен упозорења због високе температуре, а очекује се да ће жива у термометру наредних дана понегде достићи и 40 степени.

Уредба владе Мађарске која предвиђа да велики потрошачи који не смање потрошњу могу да буду искључени са снабдијевања електричном енергијом ступила је на снагу у суботу.

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Тагови :

Дунав

Мађарска

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