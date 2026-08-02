Хорор на познатој туристичкој дестинацији: Срушио се авион, нема преживјелих

Аутор:АТВ редакција
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Мали туристички авион срушио се у близини града Наска, на југу Перуа, познатог по јединственим археолошким налазиштима.
Према наводима перуанског државног канала ТВПеру, у авиону се налазило 11 путника и два пилота, а у несрећи нема преживјелих.
Летилица је око 13 часова по локалном времену полетјела са аеродрома Писко како би извела панорамски лет изнад линија Наска древних геоглифа урезаних у пустињско тло који се у пуном обиму могу видјети искључиво из ваздуха.
Међутим, само неколико минута након полетања, авион је изгубио контакт са контролом летења, преноси локални портал RPP. На друштвеним мрежама убрзо су се појавили снимци олупине из које се уздизао густ дим.
Мјесто несреће налази се у области Пуебло Вијехо, око шест километара од града Наска и приближно 11 километара од самих Наска линија. Према ријечима очевидаца, авион је експлодирао приликом удара о земљу.
Перуанско Министарство саобраћаја потврдило је да су међу страдалима седам држављана Италије, два Њемца и два Шпанца, као и два члана посаде. Мајор полиције Хорхе Андраде изјавио је да је исход несреће трагичан.
"С обзиром на тежину несреће, нема преживјелих. До сада смо извукли четири тијела", рекао је Андраде.
Узрок ове авионске катастрофе за сада није утврђен. Локалне власти саопштиле су да је током лета дошло до ванредне ситуације, али детаљи још нису објављени. Авион је био у власништву перуанске авио-компаније "АероДиана", која редовно организује панорамске летове изнад ове атракције у трајању од око 30 минута. Надлежни органи најавили су детаљну истрагу.
Чувене Наска линије годишње посјети око 100.000 туриста. Ипак, летови су у петак били привремено обустављени због олујног вјетра који је достизао брзину већу од 40 километара на час, подижући прашину и знатно смањујући видљивост, због чега су поједини авиони раније преусмјерени на аеродром Маркона.
Ово није прва несрећа са смртним исходом на овој локацији. Године 2022. седам особа је изгубило живот у паду туристичког авиона у истом подручју.
Слична трагедија догодила се и 2010. године, када је четворо британских туриста и два члана посаде погинуло током панорамског лета изнад овог свјетски познатог локалитета, преноси The Sun.
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