Једна особа погинула у тешкој несрећи на путу Неум - Столац

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Једна особа погинула је у саобраћајној несрећи која се догодила данас на магистралној цести Неум - Столац, у мјесту Блаце.

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а ХНК једно лице је смртно страдало. Србија Познато гдје је дјечак (14) који је убио очуха: Његова мајка завршила на психијатрији - Несрећа је била у 11:20 сати. Учествовало је једно моторно возило и мотоцикл – потврђено је за „Аваз“. Обустављен је саобраћај на овом путу, а возила се усмјеравају на алтернативне правце.

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