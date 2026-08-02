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Једна особа погинула у тешкој несрећи на путу Неум - Столац

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 12:43

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Саобраћајна несрећа на путу Неум - Столац.
Фото: Црна-Хроника

Једна особа погинула је у саобраћајној несрећи која се догодила данас на магистралној цести Неум - Столац, у мјесту Блаце.

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а ХНК једно лице је смртно страдало.

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- Несрећа је била у 11:20 сати. Учествовало је једно моторно возило и мотоцикл – потврђено је за „Аваз“.

Обустављен је саобраћај на овом путу, а возила се усмјеравају на алтернативне правце.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Неум

удес

Столац

погинули

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