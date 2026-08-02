Једна особа погинула у тешкој несрећи на путу Неум - Столац

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа погинула је у саобраћајној несрећи која се догодила данас на магистралној цести Неум - Столац, у мјесту Блаце.
Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а ХНК једно лице је смртно страдало.
Србија
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- Несрећа је била у 11:20 сати. Учествовало је једно моторно возило и мотоцикл – потврђено је за „Аваз“.
Обустављен је саобраћај на овом путу, а возила се усмјеравају на алтернативне правце.
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