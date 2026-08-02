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Крвави обрачун у Дервенти: Због паркинга извукао пиштољ и ранио комшију

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 10:39

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Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца
Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Једна особа рањена је у пуцњави која се синоћ догодила на паркингу испред једног угоститељског објекта у центру Дервенте.

Мушкарац Слађан М. је задобио прострелну рану десне поткољенице и указана му је љекарска помоћ у Служби хитне помоћи Дервента, пише портал Провјерено.

Незванично, пуцњави је претходио сукоб због паркирања возила. Наводно је оштећени паркирао аутомобил испред капије осумњиченог Жељка Р., након чега је дошло до вербалне расправе која је прерасла у физички сукоб. Оштећени је током сукоба главом ударио осумњиченог, који је потом ушао у кућу, узео пиштољ и испалио хитац, погодивши га у ногу.

Осумњичени је убрзо лишен слободе, а оружје за које се сумња да је коришћено у пуцњави је пронађено и изузето.

Полиција је обавила увиђај, а истрага је у току. Званичне информације о овом догађају очекују се након окончања истражних радњи.

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Тагови :

Дервента

Пуцњава

Рањен мушкарац

Паркинг

Свађа

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