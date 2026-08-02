Детаљи трагедије на улазу у Котор Варош: Двије особе погинуле, једна повријеђена

Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос у непосредној близини бензинске пумпе, живот су изгубиле двије особе, док је једно лице задобило тешке тјелесне повреде, сазнаје АТВ.
Према првим информацијама, до несреће је дошло када је путничко возило, под засад неутврђеним околностима, слетјело са коловоза.
Више детаља о свим околностима, као и о тачним узроцима ове велике трагедије, биће познато по завршетку полицијског увиђаја који води дежурни тужилац.
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