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Додик: Српска је уз Србију и уз свој народ

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 08:14

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Додик: Српска је уз Србију и уз свој народ
Фото: АТВ

Република Српска је уз Србију и уз свој народ, гдје год он живи, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Ми смо један национални и духовни простор и то нам нико не може одузети. Желимо што више међусобне повезаности и иста права која имају сви други", ништа више, али ни ништа мање - поручио је Додик у прегледу недјеље на свом налогу Икс.

Додик је навео да је и током седмице присуствовао обиљежавању 150 година од битке у Вучјем долу, код Никшића.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Србија

Срби

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