Додик: Српска је уз Србију и уз свој народ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Република Српска је уз Србију и уз свој народ, гдје год он живи, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Ми смо један национални и духовни простор и то нам нико не може одузети. Желимо што више међусобне повезаности и иста права која имају сви други", ништа више, али ни ништа мање - поручио је Додик у прегледу недјеље на свом налогу Икс.
Додик је навео да је и током седмице присуствовао обиљежавању 150 година од битке у Вучјем долу, код Никшића.
Република Српска је уз Србију и уз свој народ, гдје год он живи. Ми смо један национални и духовни простор и то нам нико не може одузети. Желимо што више међусобне повезаности и иста права која имају сви други - ништа више, али ни ништа мање.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 2, 2026
Током седмице присуствовао сам… pic.twitter.com/ZgIsizjppN
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
6 ч0
Хроника
6 ч0
Друштво
6 ч0
Република Српска
16 ч1
Република Српска
16 ч1
Република Српска
17 ч0
Република Српска
18 ч1
Република Српска
19 ч0
Најновије
14
36
14
35
14
29
14
25
14
18
Тренутно на програму