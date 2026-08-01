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Додик: Оно чему тежимо је да вјера и црква имају значај и живе у народу

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 21:54

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је вечерас у приједорском насељу Марићка да се тежи томе да вјера и Српска православна црква имају значај и живе у народу.

Додик, који у Марићки присуствује Илинданском зборовању, истакао је да се сваке године окупљају на овом мјесту уочи великог православног празника Илиндана.

"Народ обиљежава црквену славу традиционално великим окупљањем, зборовањем. То је дио и одраз онога чему тежимо да вјера и наша црква имају значај, да живе у народу, да са народом живе његове проблеме, зато смо овдје", рекао је новинарима Додик.

Додик је са министром правде Републике Српске Горан Селаком, сенатором Републике Српске Александром Вулином и градоначелником Приједора Слободаном Јавором присуствовао у Марићки вечерњем богослужењу у цркви брвнари посвећеној Светом пророку Илији.

Народни збор у Марићки, који окупи више хиљада људи из Приједора, Крајине и цијеле Републике Српске, организује се ради очувања вјере, традиције и народног јединства.

Прва дрвена црква посвећена светом пророку Илији у Марићкој подигнута је још 1670. године, али су је Турци спалили и онда је 1870. године народ овог мјеста саградио храм који се и данас чува, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

СПЦ

Приједор

Српска православна црква

православље

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