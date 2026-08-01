Ако дате дјетету ово име, суђено му је да буде велики: Крије моћно значење

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Уколико бирате име за дјечака, а не волите претјерано модерна и кратка имена, имамо једно које ће вам се можда допасти - Константин.
Ово име је посљедњих година веома популарно, али није "измишљено", како нека нова имена умију да звуче.
У питању је име латинског поријекла, које буквално значи "константан", или "сталан, истрајан, постојан".
У пренесеном значењу је Константин непоколебљива и постојана особа, али се значење имена објашњава и кроз лик Константина Великог, па тиме има и битну симболику у ширењу хришћанства.
Римски цар Константином Великим, са којим се повезује ово име, поштован је прије свега због двије чињенице: јер је стао на крај прогону хришћана и јер је основао град који је добио име по њему - Константинопољ тј. Цариград и тиме је осигурао опстанак царства на Истоку још дуго послије пада Рима у 5. вијеку.
Постоје вјеровања која се тичу личности малишана који понесу ово име. Сматра се да се дјечаци који добију име Константин не прилагођавају баш лако на промјене у животу.
Веома су везани за своје најближе, немају превише пријатеља јер им склапање пријатељстава углавном не иде лако и потребно им је вријеме да се зближе са неким.
Сматра се да су дјечаци који носе ово име стрпљиви, воле да уче, спремни су на напоран рад и могу да постигну велики успјех у животу. Врло често имају изражене умјетничке склоности, преноси дети.маил.ру.
Онима који носе име Константин приписују се и особине попут веома мирног карактера, особе која избјегава конфликте, која је искрена и савјесна, и због свега тога веома поштовања међу блиским људима, колегама, преноси Глас Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Породица
2 д0
Породица
1 седм0
Породица
1 седм0
Породица
2 седм0
Најновије
21
54
21
42
21
32
21
09
21
01
Тренутно на програму