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Ако дате дјетету ово име, суђено му је да буде велики: Крије моћно значење

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 21:09

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Дијете торба руксак
Фото: Pexel/ Ilya Andrianov

Уколико бирате име за дјечака, а не волите претјерано модерна и кратка имена, имамо једно које ће вам се можда допасти - Константин.

Ово име је посљедњих година веома популарно, али није "измишљено", како нека нова имена умију да звуче.

Значење имена Константин

У питању је име латинског поријекла, које буквално значи "константан", или "сталан, истрајан, постојан".

У пренесеном значењу је Константин непоколебљива и постојана особа, али се значење имена објашњава и кроз лик Константина Великог, па тиме има и битну симболику у ширењу хришћанства.

Римски цар Константином Великим, са којим се повезује ово име, поштован је прије свега због двије чињенице: јер је стао на крај прогону хришћана и јер је основао град који је добио име по њему - Константинопољ тј. Цариград и тиме је осигурао опстанак царства на Истоку још дуго послије пада Рима у 5. вијеку.

Личност дјечака са именом Константин

Постоје вјеровања која се тичу личности малишана који понесу ово име. Сматра се да се дјечаци који добију име Константин не прилагођавају баш лако на промјене у животу.

Веома су везани за своје најближе, немају превише пријатеља јер им склапање пријатељстава углавном не иде лако и потребно им је вријеме да се зближе са неким.

Сматра се да су дјечаци који носе ово име стрпљиви, воле да уче, спремни су на напоран рад и могу да постигну велики успјех у животу. Врло често имају изражене умјетничке склоности, преноси дети.маил.ру.

Онима који носе име Константин приписују се и особине попут веома мирног карактера, особе која избјегава конфликте, која је искрена и савјесна, и због свега тога веома поштовања међу блиским људима, колегама, преноси Глас Српске.

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Тагови :

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